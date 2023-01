Sparta slavila s otevřenými dveřmi: Provokace! Snad jsme Kometu naštvali

Jsou to dva měsíce, co Sparta po prohře s Třincem zahučela na předposlední třinácté místo. Oceláři byli v tu chvíli pátí, čtvrtá byla Kometa. Pražané na ni ztráceli jedenáct bodů. Českou a moravskou metropoli dělilo devět příček.

Skončil rok, vytrhli jste pár listů z nového kalendáře. A role jsou prohozené. Brno spí na dvanáctém fleku, Sparta po páteční výhře nad ním vyskočila na třetí místo. Rudá mašina od oné listopadové porážky s Oceláři uhrála 47 bodů. Kometa za stejnou dobu? Jen patnáct!

„Všichni víme, že začátek sezony od nás nebyl dobrý. Herně ani výsledkově. Nedařilo se nám sbírat body. Teď dokážeme zvládat i zápasy, které jsou vyrovnané, nebo jsme v nich horší. Sbíráme body, snažíme se upevnit naši pozici, což je strašně důležité,“ zdůraznil Buchtele, že mizerné úvodní měsíce ročníku mají sparťané pořád v hlavách schované.

V 56. minutě Kometa v přesilovce srovnávala stav večera na 3:3. Sotva dozněly oslavné chorály modrobílých, kýbl ledové vody na ně chrstnul právě Buchtele. O dvě minuty později trefil „Buchta“ plnotučnou tříbodovou koblihu pro Spartu.

„Bylo to hodně emotivní. O chvíli dřív jsem byl na ledě při vyrovnávacím gólu. V oslabení jsem ujel, ale nedal jsem. Nevím, co jsem tam předvedl. Oni z protiútoku vyrovnali. Žralo mě to. Naštěstí se to ještě povedlo obrátit a všechno dobře dopadlo,“ culil se. Po trefě Luboše Horkého vzteky rozflákal hokejku o branku Jakuba Kováře. „Pak jsem si vzal tu střeleckou!“ rozesmál se.

Po utkání se z domácí kabiny linul ohlušující řev. Dveře do ní zůstaly schválně otevřené, aby zpráskaný soupeř juchání slyšel. To přiznal i Buchtele. „Hlasitá byla oslava i proto, aby to soupeř trošku slyšel a pocítil. Byla v tom i trochu provokace a doufám, že jsme je tím i naštvali. Není nic lepšího než porazit Kometu.“

Pátá pak odbila gólem Romana Horáka do prázdné brněnské branky. Tomu puk přenechal v úniku dvou na nikoho David Kaše. „Je to jen ukázka toho, jaký jsme tým. Že nikdo nehoní osobní statistiky, nekouká na sebe. Tohle nás posouvá dál. Stojíme jeden za druhým, tím pak přichází i výsledky.“

Kometa se naopak dál topí v krizi, byť za předvedený výkon v O2 areně se rozhodně stydět nemusí. Z posledních 21 zápasů však brala tři body jen dvakrát! „Bolí to strašně moc. Nehráli jsme vůbec špatně, bohužel jsme udělali pár chyb a byli za to potrestaní. Myslím, že na nás bylo vidět, jak jsme nahecovaní, jak moc chceme Spartu porazit. Nebyli jsme daleko od bodů, mrzí to,“ klopil zrak Horký.

