Nová éra, Vaněk skončil a Vary mají manažerku. Bitvy o udržení už stačily

Desítky let platilo, že tady je říše Miroslava Vaňka. Když měly Karlovy Vary peníze, patřily na špici extraligy, on se řadil mezi nejvlivnější lidi českého hokeje. Postupně se ale vytrácel. Pod novým majitelem odešel úplně, ovšem takový byl i plán. Na pozici generální manažerky nastoupila Zdenka Macháčková Šimánková. „Naší ambicí je posunout se v nadcházející sezoně co nejvýše a hrát play off. Nechceme stále bojovat na spodku tabulky a rvát se o udržení,“ uvedla se.