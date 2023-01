Spartu zapálil „Hořák“: Výhra jako droga. Co se změnilo s novými kouči?

Na střídačku Sparty se postavil po dvaceti kolech v půlce listopadu. Tým byl třináctý, na kontě měl mizerných 21 bodů. Jen co se však Miloslav Hořava zvaný „Hořák“ vrátil, rudého obra vyvedl ze sklepa. Našel dveře, schody bral po třech. Ze dvaceti zápasů pod jeho vedením Sparta osmnáct vyhrála. Vykutala 53 bodů a vyskočila na třetí místo. „Postavil se jiný základ. Funguje to. Výhry jsou návykové a my jsme pořád hladoví,“ hlásí útočník Miroslav Forman.