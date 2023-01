Hradec má posilu. Za Čínu hrál jako Wei Ruike, ale v Třinci ho znali jinak

Werek může být přesně hráčem, kterého Mountfield dlouhé měsíce hledá. Loví důrazného útočníka, který se nacpe před branku a dovede zakončit dobře rozjetou kombinaci. Uměl to v Třinci (13 gólů ve 34 zápasech základní části a dalších šest branek v play off). Ve slabém Kunlunu dovedl nasbírat přes 30 bodů v sezoně 2020/21. V Třinci taky ukázal, že dovede soupeře vytáčet, vrtat se jim v hlavě, vykládat a trochu prudit.

Má to ale háček. Přestal hrát tolik, za poslední dvě sezony nastřílel jen 10 gólů za 73 zápasů. Góly dávat uměl, poslední dobou je nedával. V ruské KHL působil celou dobu od odchodu z Třince. Klubu tehdy oznámil, že do Číny jde hlavně proto, aby si zahrál na olympiádě, což se mu nakonec povedlo.

Jeho předci utekli během 1. světové války z východního Ruska, kde žili, do Číny. Zapojili se do života silné židovské komunity. V zemi, kterou Werek později reprezentoval na olympiádě, tak nějakou dobu žili jeho prarodiče a v Šanghaji se mu narodily dvě tety. V roce 1948 jeho rodina emigrovala do Izraele, kde se narodil Werekův otec, v 50. letech pak následoval další přesun do Kanady.

Reprezentoval ji na MS do 18 let, ve 2. kole draftu NHL si ho pak vybrali New York Rangers. Ale do nejlepší ligy světa se nikdy nedostal. Zkoušel to přes Phoenix, Boston, Carolinu, Dallas a Ottawu, pak vyrazil do Třince. Nakonec vyslechl vábení Číny.

Musela nějak sehnat hráče, nestihla si je pro olympiádu v roce 2022 vychovat. Jedním z nich se stal právě Werek. „Každý den se musím štípnout, jestli je to pravda,“ hlásil po telefonu z olympijské vesnice reportérovi serveru forward.com.

Werek ale nebyl jen tak nějaký „nákup“. Měl v Číně silnou stopu po prarodičích, dokonce navštívil synagogu, kde našel vyrytá jejich jména. Zajímavé je, že po otci má i izraelské občanství. Teď si podruhé vyzkouší extraligu.

