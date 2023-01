Sedlákův nejlepší večer. Dynamo slaví poosmé v řadě, „Prezident“ na dohled

V sobotu se rozhodlo o nové hlavě státu. Celkem brzy by o „Prezidentovi“ mohlo být jasno i v Tipsport extralize. Pardubice v nedělním 43. kole vyhrály v Mladé Boleslavi 5:3, už poosmé v řadě slavily plný zisk a na druhé Vítkovice mají náskok 15 bodů. Že by ale Prezidentský pohár byl v kabině Dynama téma? „Upřímně vůbec. Snažíme se každý zápas vyhrát, připravit se na play off, protože víme, že to nebude vůbec jednoduchý,“ říká útočník Tomáš Hyka.