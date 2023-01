Sýkorův dres je pod stropem: speciální puk, hosté, song a Rolinkův proslov

Velké jméno celé extraligy je oficiálně v hokejové penzi. Pardubice vyvěsily dres s číslem 37 pod strop své haly a poklonily se Petru Sýkorovi. Před zápasem s Plzní klub naplánoval velký ceremoniál. „Jsem vděčný všem lidem, kteří se o to zasloužili. Nějak jsem si to představoval, ale takhle určitě ne,“ potichu pak vyprávěl bývalý útočník. Dynamo nastoupilo ve speciálních dresech, Sýkora si poslechl song složený přímo pro něj a dorazili i jeho kamarádi a známí v čele s trenérem Arno del Curtem.

„Vím, že jsi strašně nervózní a klepou se ti kolena, ale jsi borec,“ před plnou halou promlouval k Petru Sýkorovi jeho slavný parťák Tomáš Rolinek. „Tohle je tady všechno kvůli tobě,“ ukázal na všechny lidi.

Přímo na ledě u vyvěšování dresu asistovala i Sýkorova rodina, někdejší spoluhráči Tomáš Divíšek, Josef Marha, Tomáš Rolinek, Petr Tatíček, Jaroslav Bednář, agent Aleš Volek a trenér Arno del Curto. Jedno místo by měl i brankář Adam Svoboda, který ale už bohužel není mezi živými. „Bylo to hrozně silné, když jsem viděl na kostce Ádovu fotku, vyskočily mi nádherný vzpomínky. Rozhovory s kluky, co říkal pan majitel, moje manželka. Hrozně silný zážitek,“ užil si celý večer bývalý útočník. Byl jen pro něj a opravdu stál za to. Dynamo trefilo velmi vkusnou podobu slavnostní akce.

Pardubice a Plzeň si střihly rozbruslení v malé hale, oba týmy přišly pak na led až na samotné finále, kdy dres stoupal pod střechu. Klub celý večer zorganizoval tak, aby se motal kolem Petra Sýkory od začátku až do konce. Zápasovou grafiku zdobily segmenty z jeho kariéry, hrálo se se speciálním pukem vyrobeným jen pro tento den. Přidali se i fanoušci s velkým choreem.

Pardubice - Plzeň: Sýkorova sláva! Dynamo vyvěsilo jeho dres pod strop arény Video se připravuje ...

„Dal jsi plno gólů, pomohl jsi k titulům i dvakrát zachránit extraligu. Adam Svoboda říkal, že když ty jsi vystřelil, gólmani zavírali oči. Báli se, že je ten puk trefí,“ říkal Tomáš Rolinek. „Všichni ti děkujeme, jsi legenda,“ dal tečku svému proslovu.

Hodně povedený byl i song, který při ceremoniálu zahrál mládežnický trenér Michal Křečan se svojí kapelou. Složili ho přímo pro tento večer. „Jsem vděčný, že to takhle kluci udělali. Ale abych řekl pravdu, úplně jsem to neslyšel,“ rozesmál se Sýkora s tím, že si snad nový hit jednou doma v klidu poslechne. „Dej to Sejkovi na volej, běž se rovnou radovat,“ zpívalo se v něm.

A je i docela symbolické, že zápas rozhodla dělovka. Jan Košťálek natáhl a prorval všechno, co měl před sebou. Přesně tak to dělal Petr Sýkora. „Byl to jediný gól, který jsem viděl. Jinak jsem toho ze zápasu moc neviděl. Mám radost, že se vyhrálo v takový den, kdy je pro hráče všechno strašně těžký. Rozcvičují se jinde, start se posunuje. Není to pro ně jednoduchý,“ klasicky se po svém pomalu omlouval.

Nikdo si ovšem nedovolil ani namítnout, že je něco špatně a musí čekat. „To ne, nikdo mi nic neřekl. Když dostanou kluci oběd a dostanou něco do kasy, nadávat nebudou,“ usmál se. „Nasázel jsi hodně gólů, byl jsi symbolem, když se vyhrávalo, byl jsi nadějí, když se prohrávalo. Jsi skvělý člověk,“ pronesl ještě v hale majitel klubu Petr Dědek.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:56. T. Zeman, 35:00. Vondráček, 37:58. Cienciala, 38:28. Košťálek Hosté: 07:07. Baránek, 09:34. Schleiss, 55:52. Holešinský Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář (A), Bučko, Chabada – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Piskáček (A), Jiříček, Skok – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl (A), Malát – Bitten, Soukup, Adamec. Rozhodčí Pražák, Kika – Lederer, Ondráček. Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9867 diváků