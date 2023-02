Finové zuřili. Hradec sáhl do kapsy a vyplatil Machovského. Za kolik?

Párkrát už Hradec kolem Matěje Machovského v minulosti našlapoval. Teď si s ním plácnul do konce sezony, i když brankářova situace byla dost zamotaná. „Vzhledem k tomu, že trvalo nějakou dobu ukončení jeho smlouvy ve Finsku, definitivní dohodu jsme učinili až den před koncem přestupního období,“ řekl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Do play off tak Hradec půjde s dvojicí Henri Kiviaho, Matěj Machovský. Český brankář se podruhé za sebou vrací před přestupovou uzávěrkou do extraligy. Před rokem mu nevyšlo angažmá v Rize a plácl si se Spartou a pomohl jí do finále. Teď se základní scénář opakuje, že zahraniční štace gólmanovi nesedla. Jen jeho přesun byl komplikovanější. O dost.

Zásadní věc je, že