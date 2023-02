Vůjtek o poctě z Vítkovic i finále 1993: Prohráli jsme kvůli té... únavě

Koukne na jména čtyř vítkovických legend, jejichž dresy už jsou pod stropem haly a pousměje se. „Se všemi jsem hrál, na všechny mám krásné vzpomínky,“ říká s lehkým dojetím a nostalgií Vladimír Vůjtek . „I když třeba Pepík Mikoláš o mně jako novinář napsal, že nikdy nebudu trenér, protože neumím dotáhnout sérii v play off do konce.“ Shodou okolností se právě tato hláška vztahuje k sezoně 1992/93, ve které se Vítkovice přetahovaly se Spartou o titul, a na niž se bude během Vůjtkovy oslavy vzpomínat. Ostravané naskočí ve speciální edici retro dresů.

Vítkovice vyvěsí vaše jméno a dres s číslem 9, co pro vás ocenění znamená?

„Největší vyznamenání, jakého se mi může v klubu dostat. Velice si toho vážím. Když vidím ta čtyři jména... Všechno významní hráči jak Vítkovic, tak Československa. V podstatě lze říct, že i světoví hráči. Být vedle nich je velká pocta.“

Co s vámi udělalo, když jste se dozvěděl, co pro vás klub chystá?

„Chodili kolem, zjišťovali, co touhle dobou dělám, jestli mám čas... (usmívá se) Nakonec se to propálilo, ale tušil jsem něco takového už po úvodních telefonátech. Taková věc se neutají dlouho. I někteří diváci na hokeji mi dávali najevo, že se něco chystá. Víte, jak to chodí, když to vědí dva lidi, tak se to vždycky dostane ven.“

Neřekl jste si – konečně?

(zasměje se) „Za Vítkovice hrálo mnohem víc větších hráčů, než jsem já. Proto říkám, že za hráčskou kariéru ocenění asi není. Jsou tady olympijští vítězové, mistři světa a další, kteří pracovali pro Vítkovice hodně roků a také si poctu zasluhují. A jednou tam i budou, třeba Miloš Holaň, který teď Vítkovice vede.