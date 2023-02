Plekanec po skalpu Vervy: Žijeme! Ale hrát pořád o záchranu není peckový

Mluvil potichu, rozvážně. Tak jako vždycky. Ani výhra nad Litvínovem v něm nevyvolala přehnané nadšení. „Hlavní je, abychom na to navázali,“ přeje si kladenský kapitán Tomáš Plekanec, jenž doufá, že je pořád reálný i postup do play off. Na dvanácté místo ztrácí jeho parta čtyři body. A to díky vítězství 5:2 právě nad Vervou.

Možná je to pro vás klíčová výhra v boji o záchranu, ne?

„Žijeme. Kdybychom prohráli, šance by byla zase mizerná. Pořád jsme ve hře, budeme bojovat do konce.“

Bylo cítit, že jde o hodně důležitou partii?

„Pro nás už bylo klíčových zápasů hodně, takže bych neřekl, že by to bylo nějak extra znát.“

Věřili jste si na Litvínov, protože jste ho předtím pětkrát zdolali?

„Každý zápas je jiný. Jsme rádi, že jsme to stáhli a jsme všichni blízko sebe.“

Ztrácíte na Budějovice a Litvínov čtyři body. Je to málo, nebo hodně?

„Máme tříbodový systém, pořád je ještě hodně zápasů. Takže bojujeme dál. Pojedeme do Třince, uvidíme, co se nám tam povede uhrát. Jestli si odvezeme nějaký bod, budeme rádi, bude to hrozně důležité před reprezentační pauzou.“

Jste spokojený s tím, jak jste hráli?

„Bylo to lepší. Neztráceli jsme tolik puky, hráli jsme jednoduše. Vyhazovali jsme to, celkem dobře jsme forčekovali. Ale máme problém na to navázat.“

Proč se vám nedaří podobné výkony zopakovat?

„Těžko říct. Trenéři o tom neustále mluví, snaží se to týmu dát. Bohužel se nám nedaří plnit. Nevím proč.“

Zaznamenal jste svůj stý soutěžní gól za Kladno. Co na to říkáte?

„Vůbec nevím… To jde mimo mě.“

Jak je pro vás psychicky náročné opět bojovat o záchranu?

„Já už to mám takhle asi pět let, takže jsem odolný dost. Nevím, jak kluci v kabině, ale není to pro ně jednoduchý. Musíme se tím prokousat a dostat se z toho.“

Kde vy osobně berete neustále motivaci?

„Je to těžký, to jo. Už je to dlouho, pořád hrajeme dole, což není ideální. Ale hokej sám o sobě mě pořád baví, to je asi to nejdůležitější, proč hraju. Ale jak říkám. Hrát pořád na spodku, každý rok si tím procházet, to není peckový.“

Před sezonou jste snil o play off, do kterého postupuje dvanáct týmů. Je pořád podle vás šance?

„Jsme tam o čtyři body na dva týmy. Je jenom na nás, jestli to uhrajeme. Bodů je pořád hodně. Myslím si, že rozlosování, které máme, není pro nás úplně špatný. Hrajeme doma s týmy, které jsme schopní porazit. Je jenom na nás, jak se nám podaří to přenést na led. Pokud si body vezmeme tam, kde bychom měli, tak si myslím, že je to pořád reálný.“

Co se snažíte jako nejzkušenější hráč ostatním předat?

„Bavíme se pořád o tom, že je to o detailech. Je potřeba hrát pořád stejně. Stačí puky vyhazovat, pomáhat si. Klasické jednoduché hokejové věci, které dělají Třinec i Sparta. Ale v jejich podání to vypadá jinak. My nejsme schopní to dělat konzistentně a ve správných chvílích. Což je rozdíl mezi týmy nahoře a dole. Když si kluci uvědomí, že není ostuda vzít puk a vyhodit ho, pomůže nám to. Když jednoduché věci budou dělat pořád dokola, tak zjistí, že budeme hrát takové zápasy jako proti Litvínovu a budeme vyhrávat.“

