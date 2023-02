Postup mezi smetánku z Chance ligy? Bez šance! A kluby to musejí vědět

BLOG JAKUBA PLASKURY | Hojně se spekuluje o tom, zda se kladenští Rytíři zachrání mezi elitou. Na Kladně ale mohou být relativně klidní, i když to momentálně vypadá na poslední flek a nervovou soustavu zkoušenou baráží. První lize totiž schází snad všechno, čím by mohl byť jediný soupeř extraligovému odpadlíkovi v boji „kdo s koho“ zatopit. Nůžky jsou momentálně rozevřeny až příliš.

Když se podíváte na tabulku Chance ligy, vypadá jako chudý příbuzný. To je tak nějak logické, když se bavíme o druhé nejvyšší soutěži, ale máte snad pocit, že současný Vsetín, Zlín nebo Jihlava mohou směle pokukovat po návratu do extraligy? Možná se teď chytají za hlavu jen zarytí fandové a hlásají, že určitě šance existuje! Pravda, naděje umírá poslední, ale v tomto případě už zubatá s kosou kolem oné naděje obchází proklatě blízko.

Lídr je pro Chance ligu nedostatkové zboží. Od chvíle, co se o patro výše dostaly zpět Kladno a České Budějovice, je první liga ještě vyrovnanější, ale spíše se kvalitou od nejvyšší soutěže vzdaluje. Delší série dobrých výsledků, aby pohledal. A jakmile jednotlivec začne vyčnívat, přitáhne si dotyčného silnější organizace z elitní soutěže. To je dobře pro samotného hráče, onen klub v extralize i český hokej obecně, méně už ale musejí skákat radostí v Chance lize kvůli sehranosti a třeba i klimatu v kabině. Celky s ambicemi si své koně snaží střežit, ale ani tak to vždy nevyjde. A pak jsou tady vlastně farmy extraligových pánů. Kolín spolupracuje s Hradcem, Frýdek-Místek s Třincem a mohli bychom pokračovat.

A co ty ambiciózní celky z výčtu výše? Nuda a šeď. Zlín se v poslední době zvedá, ale za dva týdny může být zase vše jinak. Jihlava by momentálně horko těžko proklouzla vůbec do předkola. Ano, ta Jihlava, která v minulé sezoně Kladnu dělala vrásky v baráži s ruskou zdí jménem Žukov v brance, je teď úplně jinde. Možná některé hlavy pomazané podcenily důležitost vlastního zázemí a větší fanouškovské základny. A Vsetín? Valašské výkyvy v sezoně jsou až k nepochopení a jeden z elitních hráčů soutěže Luboš Rob často odjíždí na střídačku a kroutí hlavou, co že to zase zelenožlutí vymňoukli.

Další ve frontě stojí Poruba. Jenže v Ostravě se snad ani neprahne po tom, aby ve městě byly dva extraligové celky. Tedy fandové by si mnuli ruce. Ostravské derby by možná vyvolalo zemětřesení, že by snad hrozil sesuv pověstné haldy Ema, ale tím to končí. Zase jsme u toho, peníze bývají až na prvním místě. Poruba vypadá jako klub, který má ambice, ale spíše v rámci Chance ligy. Postup mezi elitu by totiž znamenal hodně problémů. Ostravě sluší jeden zabezpečený klub, i když ani to není vždy pravidlem.

Na špici Chance ligy se také drží Třebíč se svým týmem pracantů, ale tady právě hledejme zrcadlo poměrů v první lize. V Třebíči se prohání po ledě například fantom jménem Martin Dočekal a vládne kanadskému bodování soutěže. Ten Dočekal, který už nějaký ten pátek v extralize paběrkoval. Jeho úloha sice byla v Kometě jiná a určitě se na něm nestavělo jako na kanónu do přesilovek, ale v Horácké Slavii pookřál. A takových příkladů je v první lize dvanáct do tuctu. Jenže pořád jde jen o odpadlíky, veterány, navrátilce po zranění, dobrodruhy z hokejově exotických destinací či nepotřebné od Třince po Karlovy Vary. Proti extraligové zkušenosti Kladna to bude mít složité každý vítěz první ligy. Mnohem složitější, než to loni měla Jihlava.

Navíc je třeba uvážit, že vítěz Chance ligy musí projít náročným sítem play off, zatímco poslední tým extraligy bude ladit formu a taktiku právě na barážového soka a čeká jej odpočinek. Řeknete si, že vítěz první ligy bude alespoň rozehraný a sebevědomý? Dobře, jistá míra sebevědomí určitě roli hrát bude, ale po play off jsou většinou hráči tak rozbití, že melou z posledních sil.

A co se zvyšujícího rozdílu mezi extraligou a první ligou týče, je složité odhadovat, kdy bude lépe. Hodně bude záležet na tom, kdo se dostane do Chance ligy naopak na postup, protože těch ambiciózních celků v čele se Znojmem bychom napočítali ve druhé lize hned několik. Zase ale bude na stole otázka financí. Jak se taky může česká hokejová baště číslo dvě zlepšovat, když dle některých českých hráčů se hokejem vydělávají větší peníze například v Polsku či Rumunsku.