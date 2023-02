Bitva o vše: Kladno dýchá. Litvínov slyšel zlost z kotle: Bojujte za Chezu!

Na jedné straně fanoušci děkovali hráčům. Jaromír Jágr a spol. si užili vítěznou děkovačku. U opačného kotle byly rozpaky. Hráči stáli před nejvěrnějšími příznivci a slyšeli: „My chceme Chezu!“

Litvínovští patrioti vůbec nebyli spokojení s tím, co hráči předvedli. Zazněl i tradiční pokřik posledních týdnů: „Hynek ven!“ Litvínov mohl soupeři odskočit, což se nepovedlo.

Takže frustrace mířila také na klubového šéfa Pavla Hynka. Stejně jako na hráče. Ti slyšeli pobídku, aby víc bojovali.

„Nedivím se jim. Když se podívám, kolik jich přijelo, kolik lidí si na nás zaplatilo lístek, a my předvedeme tohle. Musíme jim to vrátit jedině tím, že v neděli získáme proti Karlovým Varům tři body,“ reagoval litvínovský útočník Nicolas Hlava.

Z domácího kotle se během utkání ozývalo skandování: „Kladno se nevzdává, bojuje!“ Nic jiného Rytířům nezbývá. K tomu, aby se neopakovala trudná realita posledních let, museli domácí nutně vyhrát. Jinak by přišla klasika. Baráž.

Díky výhře se její chapadla od Jágrova týmu trochu stáhla. I tak je to pořád reálná hrozba. „Ale věřím, že nám tohle pomůže a vyšvihneme se nahoru,“ přeje si útočník Albert Michnáč, jenž dodal, že to byl o Kapku lepší hokej než v minulých utkáních.

Kladno - Litvínov: Po velkém závaru se prosadil Michnáč, 2:0 Video se připravuje ...

Domácí se dostali do vedení při přesilovce. Jako zkušený lišák si počínal šikula Jakub Klepiš , mistr světa z roku 2010. Uvolnil se, pak se neukvapil a v ideální čas poslal přihrávku na Ladislava Zikmunda. Ten zasunul do odkryté klece a na kostce svítilo 1:0.

Hráči to na ledě oslavili vlažně. Jako by si vnitřně říkali, že zdaleka ještě není nic rozhodnuté. Nebylo. V závěru to ještě bylo drama, ale domácí kapitán Tomáš Plekanec gólem do prázdné Rytíře definitivně uklidnil. Když Verva inkasovala podruhé, kouč Karel Mlejnek na střídačce naštvaně máchnul rukou. Potom sledoval opakovaný záběr.

Spolu s asistentem Robertem Reichlem měli nasazené kulichy v klubových barvách. Po utkání je sundali, ale těžká hlava jim zůstala. Hrdá hokejová bašta, která ještě nikdy z extraligy nesestoupila, bude mít ještě velké starosti.

„Kladno vyhrálo zaslouženě. Na klíčové utkání se připravilo lépe a hrálo play off hokej. My jsme v sobě drajv a atmosféru vyřazovacích bojů neměli,“ litoval asistent David Kočí. I když nálada v kabině byla mizerná, trenér nepropadal panice.

„Byl to velice důležitý zápas, mohli jsme odskočit na víc bodů, což se nám bohužel nepovedlo. Ale zvládli jsme klíčové utkání proti Budějovicím a víme, že máme dalších osm zápasů před sebou,“ hlásí někdejší obávaný bitkař.

Kladno se naopak lehce nadechlo. Do zápasu pravdy šlo se strašidelnou bilancí. Sedm utkání, šest porážek. Skalp tradičního rivala by ho teď mohl nakopnout.

Jágr opět zvládal svoji klasickou dvojroli. Při hře byl vidět, ale spoustu práce odvedl na střídačce. Několikrát si stoupnul a v roli stínového kouče udílel pokyny hráčům přímo na ledě. Několikrát zvýšil hlas. Ke konci už na led až tolik nechodil. Šetřil síly.

Kladno je ještě v boji o záchranu bude potřebovat.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:57. Zikmund, 29:36. Michnáč, 31:27. Cibulskis, 56:37. Indrák, 59:23. Plekanec Hosté: 53:44. Estephan, 58:04. Kudrna Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Sotnieks, Dotchin (A), Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Beran, Filip, Zikmund (A) – Melka, Pytlík, O. Bláha II – Michnáč. Hosté: Zajíček (35. M. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley – Kudrna, Sukeľ (C), Jícha – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Havelka – Jurčík, Fronk, Hlava. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Ondráček, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3952 diváků

