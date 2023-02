Naštvaný Sedlák po prohře na Spartě: Nebyl to hokej, ale řeckořímský zápas

Postavil se, opřel se o zeď. Dlouho to ale nevydržel. Šilo to s ním, vnitřně ještě utkání neměl dohrané. Prohra 2:4 se Spartou hvězdu Pardubic Lukáše Sedláka brutálně žrala. Ztracené body devětadvacetiletého útočníka mrzely o to víc, že je velkému rivalovi Dynamo odevzdalo vlastními často zbytečnými fauly. „V play off takhle hrát nemůžeme,“ procedil mezi zuby.

Pořád jste s obrovským náskokem v čele extraligy. Přesto je na vás vidět, že tahle porážka pořádně bolí.

„To si pište, mrzí nás to. První půlka zápasu byla z naší strany super, pak jsme si to ale zkomplikovali vyloučeními. Prohráli jsme si to sami. O to víc to bolí.“

Během druhé třetině jste během deset minut schytali čtyři tresty. Proč jste nedokázali udržet nervy na uzdě?

„Na to nemůžu odpovědět. Pardon.“

Vše odstartovalo vaší dvojkou za hrubost ve 25. minutě. Přitom se zdálo, že faulovaný budete spíše vy, když se na vás řítil rozjetý Pavel Kousal. Jak jste situaci viděl vy?

„Faul. (povzdechne si) Vidím, jak na mě letí hráč. Chtěl jsem se bránit, zvedl jsem ruce. Prostě faul, no.“ (pokrčí rameny)

Hrál se play off hokej. Nešlo o klasický zápas základní části, souhlasíte?

„Určitě! Tohle byl fakt play off hokej. Každý tým na nás hraje takhle, samozřejmě je to těžké. My se s tím ale musíme vyrovnat, jiné to už nebude. Musíme si v klidu hrát svůj hokej a nevnímat, co je okolo. Všichni víme, že toho budeme muset hodně skousnout. V play off hrát takhle jako proti Spartě fakt nemůžeme.“

Utkání sledovala nejvyšší návštěva sezony, více než 16 tisíc fanoušků. Taky kulisa byla excelentní.

„Atmosféra byla super, oba tábory byly výborné. Škoda, že se nehrál víc hokej. Mně to připadalo jako řeckořímský zápas. Stály proti sobě dva týmy, které umí hokej, jsou šikovné, ale... Tohle za mě nemělo s hokejem moc společného.“

Vy jste se ale řeckořímského zápasu účastnili taky. Nebo ne?

(usměje se) „Když se podíváte na počet našich vyloučení, tak ano. Fauly tam od nás byly. Nevím, kolik toho může bezprostředně po zápase říkat do médií. Shrnu to tak, že jsem se těšil na dobrý hokej. Nevím, no... V každém střídání se stalo něco, že to úplně hokej nebyl. Pak jsem se taky nechal trochu unést, což je špatně. V play off se nám nemůže stát, abychom si takhle sami prohráli zápas.“

Máte v hlavě taky překonání bodového rekordu, na který cílíte? Na sedm let starý počin Liberce vám schází sedm kol před koncem základní části sedmnáct bodů.

„Jasně, víme o tom. Bylo by to hezké. Každý by to chtěl, rádi bychom vyhrávali co nejvíc. Důležitější je ale dobře se připravit na play off. Na Spartě jsme to nedokázali. Zklamáním není ani tak výsledek, ale spíš fakt, že jsme to nesehráli dobře takticky.“

Jste rád, že je teď před vámi reprezentační přestávka? Můžete nabrat síly.

„Nejradši bych hned hrál znova. Tenhle zápas mě hrozně štve. Těšil jsem se na výborný hokej a jsem zklamaný, že tomu tak úplně nebylo. I pro fanoušky je to škoda. Nemyslím si, že to od takových špičkových týmů byla dobrá podívaná. Ale to už se opakuju.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 4:2. Šlágr kola Pražané otočili třemi góly z přesilovek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:20. Buchtele, 26:22. Řepík, 31:41. Tomášek, 49:10. Řepík Hosté: 00:22. L. Sedlák, 21:27. Košťálek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek (A), Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, G. Thorell, Kaše. Hosté: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Šír, Stano – Svoboda, Šimánek Stadion O2 aréna Návštěva 16 653 diváků

