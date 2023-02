SESTŘIHY: Sparta ovládla šlágr. Jágr dal rekordní gól! Brno padlo v Hradci

Pražané trestali lídra v přesilovkách

Pardubice potřebovaly na první trefu pouhých 22 vteřin. Hyka přihrál Ciencialovi a ten našel ještě lépe postaveného Sedláka, který zakončil do prázdné branky. Hyka bodoval v sedmém zápase v řadě.

Domácí odpověděli za pět minut. Tomášek nahrál od hrazení před branku na Buchteleho a sparťanský útočník šikovným usměrněním puku pod horní tyč překonal Willa. Mezi střelce se zapsal ve třetím utkání za sebou.

Svižný hokej pokračoval i nadále. Hosté si málem vzali vedení okamžitě zpátky, gólman Pražanů Kovář ale Radila vychytal, na druhé straně neuspěl Řepík.

Dynamu vyšel i úvod druhé třetiny a 87 sekund po jejím začátku opět domácím odskočilo. Košťálek si najel mezi dva sparťany na Zohornovu přihrávku a bekhendem vyzrál na Kováře. Bývalý bek Sparty skóroval v O2 areně i v listopadovém vzájemném utkání.

Pražané svého soupeře zatlačili a díky početním výhodám nepříznivý stav otočili. V 27. minutě při 92 vteřin trvající přesilovce pět na tři Kempný nabil Řepíkovi a domácí kapitán ranou z první vyrovnal. Český reprezentant jako pátý hráč v extraligové sezoně pokořil hranici 20 branek.

Za dalších pět minut Tomášek střelou z kruhu při hře pět na čtyři dokonal obrat. V polovině třetí části Sparta udeřila opět z přesilovky a znovu zásluhou Řepíka, jehož tentokrát vybídl k pohotovému zakončení Safin.

Hosté více než dvě minuty před koncem zkusili power play, snížit se jim však nepodařilo. Sparta doma triumfovala posedmé v řadě, naopak Východočeši nenavázali na sérii sedmi venkovních vítězství. Utkání v O2 areně sledovala nejvyšší návštěvnost v sezoně 16.653 diváků.

Ohlasy trenérů

Hans Wallson (Sparta): „Byl to dobrý zápas před pěknou kulisou. V první třetině byly Pardubice lepší. Ve druhé jsme začali víc bruslit, bojovat a otočili jsme zápas. Skvěle nám vyšly přesilovky. Ve třetí třetině jsme hráli solidně. Je důležité, že jsme porazili Pardubice i Vítkovice. Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Je to dobře pro sebevědomí i celý tým. Máme z našeho výkonu velkou radost. Je to dobře i vzhledem k nadcházející reprezentační pauze. Posledních pár týdnů jsme tvrdě makali, potřebujeme si odpočinout.“

Richard Král (Pardubice): „Utkání s výbornou diváckou kulisou. Měli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel ve druhé třetině hráči cítili křivdy a pramenila z toho frustrace. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Víme, jak je na tom Sparta, že má velice kvalitní přesilovku a hráče. Bohužel nás z toho potrestala, dala tři góly v přesilovce, to zápas rozhodlo. Musíme na tomhle zapracovat a všechno mimo hokej musí jít u hráčů pryč. Musíme se jenom soustředit na náš výkon, nenechat se odvádět od hry a dělat takové zbytečné fauly. To nás stálo zápas. V play off se nám tohle stát nemůže.“

Góly Domácí: 05:20. Buchtele, 26:22. Řepík, 31:41. Tomášek, 49:10. Řepík Hosté: 00:22. L. Sedlák, 21:27. Košťálek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek (A), Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, G. Thorell, Kaše. Hosté: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Šír, Stano – Svoboda, Šimánek Stadion O2 aréna Návštěva 16 653 diváků

Jágrův rekord předčila Daňova show

V první přesilové hře Ocelářů trefil Marcinko horní tyč, druhou už ale využil v deváté minutě Daňo. Gól připravil Nestrašil, který naznačil střelu, vylákal tím Brízgalu a předložil puk před prázdnou branku nejlepšímu střelci soutěže. Kladno brzy vyrovnalo zásluhou svých nejzkušenějších hráčů. Jágr ustál několik soubojů a na jeho přihrávku si sjel Plekanec, který se zblízka nemýlil.

V dalším průběhu spálil dvě šance Růžička, ve druhém případě dokonce minul elitní kanonýr prázdnou branku. V dohrávané akci ale vrátil puk do brankoviště, kde Daňo trefil puk ze vzduchu a z následné dorážky upravil tři sekundy před koncem úvodní části na 2:1.

Vedení Ocelářů zvýšil v početní převaze Hrňa, který se prosadil střelou z pravého kruhu pod horní tyč. Stejného hráč dělily centimetry od druhé trefy, ale těsně před brankovou čárou odpálil Veber puk do bezpečí.

Oceláři ztratili vedení ještě ve druhé třetině. V půlce zápasu zazvonil Jágr na tyč, ale Kladno svou první přesilovou hru v utkání vzápětí využilo. Po křížném pasu Plekance snížil z pravého kruhu Kubík.

Kladno ožilo a ve 39. minutě korunovalo zvýšenou aktivitu gólem. Klepiš neuspěl v přečíslení dva na jednoho, ale z druhé vlny se do odraženého puku opřel Sotnieks a jeho dělovka se od chráničů Indráka dostala za záda Mazance.

Obrat Kladna završil ve 45. minutě Jágr. Kladenský šéf vstřelil 1099. branku v součtu tref ze světových soutěží a národního mužstva a osamostatnil se v čele tabulky, které doposud vládl společně s Waynem Gretzkym. Rekordní gól vstřelil stylově: od zadního mantinelu si vybruslil před branku a Mazance překonal ke vzdálenější tyči. Sportovně mu zatleskali i domácí fanoušci.

Hosté se ale dlouho neradovali. Růžička si zpracoval u pravé tyčky puk, který se k němu odrazil po střele Daňa, a rychlým manévrem vyrovnal. V 52. minutě už Třinec vedl. Daňo našel před brankou Marcinka, který bekhendem zařídil výhru. V závěru hrozili hlavně domácí. Marcinko trefil tyč a Daňo z úniku nepřelstil Brízgalu. Kladno nic extra nevymyslelo ani v 90 sekund dlouhé power play.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to velice těžký zápas a důležitý tříbodový zisk. V první třetině jsme měli spoustu šancí, i vyložených, které jsme neproměnili, ale do kabin jsme odcházeli za stavu 2:1. Ve druhé třetině nám dvě vyloučení vzala víceméně vítr z plachet a hráli jsme lehce špatně i na začátku té třetí. Měli jsme špatně nastavenou hlavu a inkasovali jsme gól, kterým Kladno odskočilo (3:4). Chlapcům děkuju za charakter. Srovnali jsme a přidali vítězný gól, za což si zaslouží obrovský kredit.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Třinec byl lepší, aktivnější, měl více šancí. Některé ještě v první třetině neproměnil, ale zaslouženě vedl. Ve druhé jsme vyrovnali hru i skóre a ve třetí jsme dali na 4:3. V takovou chvíli, kdy se Třinci moc nedařilo, tak vyrovnal a přidal ještě pátý gól. Nám už se nepovedlo odpovědět.“

Góly Domácí: 08:16. Daňo, 19:56. Daňo, 23:44. Hrňa, 46:20. M. Růžička, 51:03. Marcinko Hosté: 10:20. Plekanec, 31:25. Kubík, 38:28. Indrák, 44:32. Jágr Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Mar. Adámek, J. Jeřábek, Roth, Čukste, Kaňák – M. Růžička (C), Marcinko (A), Daňo – Hudáček, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Dravecký (A), Chmielewski – Hrehorčák, M. Roman, Buček. Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Kehar, Sotnieks, Slováček, Ticháček, Cibulskis, Veber – Jágr, Plekanec (C), Kubík – Indrák, Klepiš, M. Procházka – Zikmund (A), Filip, Beran – O. Bláha II, Pytlík, Babka. Rozhodčí Hribik, Pilný – Rožánek, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 268 diváků

Kiviaho vynuloval Kometu, rozhodl Lalancette

V prvním „bratrském“ duelu slavil Tomášův Mountfield vítězství v prodloužení, aniž by předtím vedl. Tentokrát vstoupil do utkání lépe. Ve dvanácté minutě napálil Rosandič chytře puk do brankoviště a kanadský útočník Lalancette ho dorazil pod betonem Furcha do sítě.

Kometa ale svůj výkon postupně zlepšovala a ve druhé třetině byla několikrát blízko vyrovnání. Hosté měli největší šance paradoxně v oslabení, kdy vystihli hradecké chyby. Hrdinou domácích byl brankář Kiviaho. Nejprve vychytal přečíslení Kollára s Ďalogou, proti prvnímu jmenovanému ho pak zachránilo břevno. Těsně před druhou sirénou svou holí senzačně vytěsnil Vincourovu ránu.

Po návratu do hry měl štěstí pro změnu Furch, za nímž zvonila tyč po Chalupově průniku. Pojistku nepřidal ani Perret v přečíslení s Klímou, a tak Kometa držela naději až do samého závěru. V něm fauloval Ďaloga a hosté nepříliš výhodnou hru bez brankáře pět na pět nevyužili. Kometa tak nenavázala na předešlé čtyři extraligové výhry.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to vyrovnaný zápas a jsme šťastní za výhru. První a třetí třetinu jsme byli lepší my, ve druhé Kometa. Tam nás podržel brankář, který nám dal šanci zápas vyhrát. Musím pochválit tým za disciplínu, vyvarovali jsme se zbytečných faulů, což byl klíč k vítězství.“

Patrik Martinec (Brno): „První třetinu byl lepší Hradec, zaslouženě ji vyhrál o jednu branku. O přestávce jsme si něco řekli a zlepšili se. Ve druhé třetině jsme měli tři čisté gólové šance, které jsme neproměnili - jak naším neuměním, tak skvělými zákroky Kiviaha. Potom už jsme se nedokázali prosadit přes dobrou obranu Hradce. Musím se zeptat bráchy, jak naučil tým tak fantasticky a čistě bránit, protože tím eliminoval naši největší zbraň, přesilovky.“

Góly Domácí: 11:50. Lalancette Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (C), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Chalupa, Štohanzl, K. Lang. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Lhotský, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 478 diváků

Prčík ukončil sérii porážek

Vítkovice nastoupily bez distancovaného útočníka Dominika Lakatoše. V úvodu byli aktivnější domácí a Stezku ohrozili Šmerha a Lintuniemi. Na druhé straně stihl před osamoceným Jarůškem zasáhnout Novotný, který si potom poradil i s Lindbergovou střelou.

Ve 12. minutě se ocitl sám před Stezkou lotyšský útočník Bičevskis, ale minul. V čase 14:49 už se Bruslaři dočkali vedení. Přihrávku kapitána Stránského od levého mantinelu usměrnil za vítkovického gólmana Dvořáček.

V úvodu druhé části si porazil Stezka se střelou Lintuniemiho, který šel vzápětí pykat za sevření puku a v přesilové hře vyrovnal ve 24. minutě Bukarts. Z pravého kruhu trefil přesně protější horní roh Novotného branky. Odpovědět mohl Fořt, ale zakončení v přečíslení po přihrávce Šťastného se mu nepodařilo.

Ve 27. minutě fauloval Gewiese unikající Dvořáčka a nařízené trestné střílení proměnil forhendovým blafákem Lantoši. Za 132 sekund bylo opět vyrovnáno. Po rychlém protiútoku prostřelil z pravého kruhu Novotného Chlán.

Ostravané se ubránili při Jarůškově vyloučení ještě ve druhé části a také při Mikušově pobytu na trestné lavici v úvodu závěrečného dějství. V 46. minutě hosté otočili stav. Prčík překonal Novotnou střelu přes clonu a v 19. utkání v extralize oslavil premiérovou branku.

Vítkovice odolaly při Kotalově trestu a potom především při Raskobě vyloučení, při kterém Stezka lapačkou vytěsnil Malátovu střelu a po velkém tlaku neuspěl ani z dorážky Přibyl. Ostravané uhájili těsný rozdíl i v závěrečné power play domácích.

Ohlasy trenérů

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme nebyli horší tým. Dovolím si říct, že jsme v některých pasážích byli lepší. Dostali jsme tři smolné góly. V přesilovce to tam dobře trefil, druhý jsme dostali teploměr, třetí po plácnutí do kotouče a propadlo to až do brány. My jsme šance, které jsme si vytvořili, nedali. To nás stálo zápas. Klukům se nedá upřít snaha, bojovali, ale jsme bez bodu a my body strašně potřebujeme.“

Radek Philipp (Vítkovice): „Získali jsme tři body s vynikajícím soupeřem. Mladá Boleslav byla celý zápas aktivnější. My jsme zápas odbojovali, štěstí se k nám přiklonilo. Oslabení jsme odehráli parádně a jsme moc rádi za tři body. Gratulace gólmanovi (Aleši Stezkovi) i hráčům. Vítězství před reprezentační pauzou pro nás určitě bude vzpruha.“

Góly Domácí: 14:49. Dvořáček, 26:41. Lantoši Hosté: 23:57. Bukarts, 28:53. Chlán, 45:03. Prčík Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Čech, Lintuniemi, Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Najman (A), Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Přibyl, Malát, Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Dvořáček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Marosz, L. Krenželok (C), Kotala – Lindberg, Chlán, Kalus – Jarůšek, Dej, Fridrich. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3222 diváků

Filippi řídil parádní obrat

Úvodní plzeňský nápor sice hosté přečkali, ale v 7. minutě už Rekonen dorážkou Baránkovy střely otevřel skóre. Střelecky aktivnější domácí mohli ve 13. minutě vedení navýšit, Pourova teč však pouze orazítkovala levou tyčku.

Liberečtí nestíhali soupeře bruslařsky. Honejskův pokus z mezikruží ještě gólman Kváča vyrazil, ale v 18. minutě při vyloučení Kolmanna přidal Hrabík tečí Blomstrandovy střely druhý gól. Jenže poté putoval na trestnou lavici Zámorský a 51 sekund před první sirénou Flynn pohotovým volejem z pravého kruhu snížil na 1:2.

Začátek prostřední části ovládli probuzení hosté a ve 26. minutě během početní výhody prostřelil ranou z pravého kruhu Svobodu útočník Filippi. Domácí gólman za chvíli se štěstím zastavil ránu Melancona od modré čáry. Na druhé straně znovu zahrozil až v polovině utkání drzým průnikem se slabým zakončením Schleiss.

Naopak ve 34. minutě jen pravý Svobodův beton zachránil Indiánům situaci po Birnerově šikovné teči. Z protiútoku nebezpečně pálil Piskáček a ve 35. minutě Kváča při závaru kolem svého brankoviště zázračně vytěsnil mimo Mertlovu střelu mířící do sítě.

V závěrečné dvacetiminutovce domácí nevyužili dvě početní výhody a ve 49. minutě při trestu Baránka dokončil průnik Ordoše aktivní Filippi trefou na 3:2. Indiáni ve snaze o rychlou odpověď otevřeli hru a v 53. minutě je po krásné kombinaci s Rychlovským potrestal čtvrtou brankou Ordoš. Tygři poté přečkali šance Beránka i Schleisse a závěrečnou plzeňskou power play. Indiáni tak prohráli čtvrté z posledních pěti utkání.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Hráli jsme nátlakově a udrželi se na puku u soupeře. Dali jsme jen dvě branky a inkasovali jsme gól do šatny. Hraje se šedesát minut a my jsme pak přestali hrát. Speciální týmy rozhodují a my jsme v oslabení třikrát inkasovali. Soupeř nás bohužel potrestal. Nemohu říci, že bychom oslabení nezvládli. Sehráli to dobře. My jsme naopak v přesilovkách strašně málo stříleli.“

Patrik Augusta (Liberec): „Dlouho na nás nikdo nevletěl tak, jako Plzeň v první třetině. Přehrávali nás a klíčové pro vývoj zápasu bylo, že jsme dali na konci jeden gól z přesilovky a se štěstím jsme tak prohrávali jen 1:2. Udělali jsme pak změny ve hře a začalo se to projevovat. Zjednodušili jsme otáčení hry a pomohli jsme si přesilovými hrami. Byli jsme jinak nastavení v hlavě a měli jsme srdce. Do kabiny patří velký respekt za druhou a třetí třetinu, kde jsme si za tím šli.“

Góly Domácí: 07:09. Rekonen, 17:22. Hrabík Hosté: 19:09. Flynn, 25:56. Filippi, 48:48. Filippi, 52:03. Ordoš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Jaroměřský, Piskáček (A), Houdek, Kvasnička – Hrabík, Suchý, Pour – Schleiss (C), Honejsek, Rekonen – Holešinský, Mertl (A), M. Beránek – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Hosté: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Rozhodčí Hradil, Jaroš – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4237 diváků

Mikyska trefil druhý bod i první gól

Jako první se zapotil litvínovský brankář Tomek, který už v první minutě likvidoval sólo Grígera. Rušno však bylo i v hledišti. Domácí fanoušci v úvodu zápasu vyzývali pokřikem k odchodu generálního a sportovního ředitele klubu Pavla Hynka. Kotel vytáhl i transparent, ve kterém šéfa klubu vyobrazil coby Barona Prášila letícího na dělové kouli za hranice Litvínova. Dělovou ránu pak vyslal na karlovarského gólmana Jaks z kruhu, v první přesilovce Severočechů však rozezvučela jen tyč.

Na konci první části byl vyloučen domácí útočník Helt, po něm i brankář Tomek za podrážení a Karlovy Vary měly dvojnásobnou přesilovou hru. A 43 vteřin po přestávce ji využily. Po přenesení hry k druhé tyčce zakončoval Hladonik střelou z první a překonal přesouvajícího se gólmana mezi betony.

V půlce zápasu Litvínov slavil také v početní výhodě vyrovnání, když se Jaksova střela odrazila od bránícího Dlapy k volnému Hlavovi a jeho pohotová dorážka mířila do odkryté části branky. Na ledě se jiskřilo, hostující Huttula dostal čtyřminutový trest za hru vysokou holí, s níž zasáhl do hlavy Havelku. Za bitku schytal stejný trest litvínovský kapitán Sukeľ. Chvíli předtím rozhodčí u videa zkoumali, zda při obrovském závaru před karlovarskou brankou nepřešel puk čáru. Gól ale domácí slavit nemohli.

Urputný boj pokračoval i ve třetí třetině, několik slibných přečíslení ani jeden z celků nevyužil, a tak se šlo do prodloužení. V něm Západočechům stačilo 30 vteřin, aby rozhodli. Černoch popojel od mantinelu, nahrál před brankoviště, kde puk nechytatelně tečoval ke vzdálenější tyčce Mikyska. Potvrdil tím solidní formu svého týmu, který vyhrál čtvrté z posledních pěti utkání.

Góly Domácí: 30:03. Hlava Hosté: 20:43. Hladonik, 60:28. Mikyska Sestavy Domácí: M. Tomek (Godla) – Zile, D. Zeman, Strejček, Jaks, Demel, Freibergs, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Válek – Jícha, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Helt. Hosté: Lukeš (Dybal) – Huttula, Mikyska, Dlapa, Stříteský, Rohan, Havlín, Rulík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kofroň – Kružík, Hladonik, Koffer – Redlich, Jiskra, Kohout. Rozhodčí Úlehla, Šindel – Špůr, Frodl Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky - Litvínov

Bambula dokonal obrat Hanáků

I přes úvodní šanci olomouckého Knotka vstoupili do utkání lépe Jihočeši a Valský otevřel po přečíslení dva na jednoho skóre již 68 sekundách hry z první střely na branku.

Aktivní českobudějovická první formace si vytvořila tlak také při svém druhém střídání, kdy Percy střílel do tyče a Čachotský do boční sítě Lukášovy branky. Olomouc byla ve zbytku první třetiny aktivnějším týmem, ale Hrachovina pokryl Bambulovu teč Káňova nahození i všechny další nepříliš nebezpečné střely domácích.

Motor navíc na konci první třetiny využil svou první přesilovou hru a Doležal poslal přesnou střelou hosty do dvougólového vedení.

Do druhé třetiny nahradil Lukáše v brance domácích Konrád a hned v první minutě musel zasahovat při samostatném úniku Vondrky. Stejný hráč poté při dorážce netrefil poloodkrytou branku a zamířil těsně vedle.

Olomouc měla smůlu těsně po uplynutí přesilové hry v polovině zápasu, kdy se po Musilově teči puk odrazil od tyče do brankoviště a zastavil se jen pár centimetrů před brankovou čárou. Poté stříleli z dobrých pozic Nahodil a Káňa, oba těsně vedle hostující branky. Zlepšený výkon Olomouci ve druhé třetině přinesl snížení, když bekhendovým pokusem z mezikruží překonal Hrachovinu Nahodil.

Na konci druhé třetiny mohl Motoru náskok dvou branek vrátit Pech, jenže jeho střelu zastavila horní tyč Konrádovy branky.

Ve třetí třetině mohl vyrovnat z ideální pozice Klimek, ale Hrachovina podržel svůj tým zákrokem vyrážečkou. Olomouc strávila většinu třetí třetiny v útočném pásmu, kromě Klimkovy šance si však dlouho žádnou vyloženou šanci vypracovat nedokázala. Zkušený útočník se ale sedm minut před koncem základní hrací doby podruhé dostal ke střele ze stejné pozice a napodruhé už Hrachovinu prostřelil.

Domácí navíc vzápětí využili přesilovou hru a otočili vývoj zápasu na svoji stranu. Po dobré Pláškově přihrávce usměrnil puk za záda hostujícího brankáře Bambula. Definitivně rozhodnout poté mohl Musil, ale Hrachovina tentokrát úspěšně zasáhl. Prosadit se ale nedokázali ani hosté, kteří tak potvrdili, že jsou týmem s nejhorší bilancí na kluzišti soupeřů v soutěži.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:17. Nahodil, 52:40. Klimek, 54:45. Bambula Hosté: 01:08. Valský, 19:07. Doležal Sestavy Domácí: Lukáš (21. Konrád) – Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček, T. Černý – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (C), P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Rutar, Anděl, Olesz. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel (A), Percy, Šenkeřík, Bindulis, Kachyňa, Hovorka – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, Hanzl, Valský – Doležal, M. Toman, Dzierkals – V. Tomeček, Raška I. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Lederer, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3 863 diváků