Nemá na to, nakládal Werekovi Duda. Odpovědí byl titul: Chci ho znovu

Ethan Werek přišel do Třince na začátku října 2018. Oceláři tehdy bojovali s marodkou, z úvodních osmi zápasů vyhráli jen tři. Chtěli posílit ofenzivu a vybrali si útočníka, na něhož v draftu 2009 ukázali New York Rangers (47.). NHL si ale nikdy nezahrál a v AHL také neměl žádná úchvatná čísla (389 zápasů/ 65+80).

„Člověk se podívá na jméno a je to jasné, ne?“ žertoval sportovní manažer Jan Peterek. „Werek patří do Werk Areny. Navíc já špatně vidím, takže jsem viděl Werk a nebylo se o čem bavit. Ne, potřebovali jsme leváka a v zámořské AHL jsou hráči, kteří se nedostali do NHL a kvalitu mají. On do Evropy chtěl, tak se to sešlo.“

Hned v premiéře proti Spartě (4:5sn) se Kanaďan s čínskými kořeny trefil. Ze sedmi úvodních zápasů si připsal 7 bodů (4+3). Přesto se do něj v komentáři pro Sport ostře pustil Radek Duda. „Křídlo je odkázané na práci centra a Kanaďan Werek k tomu nemá nejmenší předpoklady, chybí mu na to papíry,“ komentoval Duda. „Nerad to píšu, ale tihle kluci nemají správné IQ, aby mohli nabíjet parťákům, pro něž není problém sázet třicet gólů ročně. Nemají na to.“

Varaďa: Já taky nebyl rychlík

Pravda je, že Werek už před čtyřmi lety nebyl jedním z nejrychlejších. Neoslňoval ani technikou. Spíš důrazem. „Kluci ze zámoří v sobě mají zakódovaný hlad po gólech, jdou do brány,“ oceňoval Peterek. „Ethan má dobrou orientaci před bránou, dobré pokrytí kotouče, slušnou střelu. Za sebe říkám - jsem spokojený.“

Podobně mluvil i trenér Václav Varaďa. „Do naší hry vnesl jednoduchost, vůli, zakončení a drajv. Zvedl nás. Znám spoustu rychlejších hráčů, ale já třeba taky nebyl nijak zvlášť rychlík a něco jsem ve hře měl,“ líčil Varaďa. „Přinesl, co jsme potřebovali. A líbilo se mi i to, že s ním přišly emoce, zápasem vždycky žil. Uměl se dostávat protihráčům pod kůži.“

V základní části nasbíral Werek 24 bodů (13+11) z 34 zápasů. V play off byl jednou z výrazných opor Ocelářů. Po sedmigólovém Martinovi Růžičkovi byl druhým nejlepším střelcem zlatého týmu (6+2). V rozhodujícím finále proti Liberci dával v 59. minutě gól na 4:2, který do Třince po sedmi letech vrátil zlatou radost.

Díky vydařené extraligové štaci, i čínským kořenům (prarodiče emigrovali z Číny přes Izrael do Kanady), se pak Werek dostal do čínského Kunlunu. V KHL odehrál čtyři sezony (187 zápasů/ 34+42), za Čínu si zahrál i na olympiádě v Pekingu (4/ 0+1) pod jménem Wei Ruike. Teď se znovu rozhodl kariéru nakopnout v Česku.

„Chtěl jsem větší zápasové vytížení, protože v Kunlunu jsem příliš nehrál,“ popisoval po příchodu do Hradce Králové. „Mluvil jsem s několika českými kluby, ale objevily se problémy s mým kontraktem. Tady je však zvládli s mým agentem vyřešit.“

Roli sehrál i bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec, který s Werekem hrával za Oceláře i v Kunlunu. „Jsme si velice blízcí, něco málo mi o Mountfieldu pověděl. Třeba, že Hradec je dobré město. Šimon byl fajn pomocník.“

Chci další titul!

Lákají ho i ambice, které hradecký Mountfield netají. „Můžeme být dobří,“ řekl po třech odehraných zápasech za nový klub (0+1). „Můj cíl je znovu vyhrát titul. V Třinci to byl můj největší zážitek, v Hradci chci znovu najít lásku k hokeji a vyhrát ligu!“

Pondělní dohrávka 8. kola s Třincem může napovědět, který z rivalů bude ve finiši základní části bojovat o místo v elitní čtyřce. Čtvrté místo drží Oceláři, ovšem před pátým Libercem a šestým Mountfieldem mají pouze čtyřbodový náskok. Ve středu hraje Třinec v Liberci (46. kolo), v pátek znovu s Hradcem (47. kolo) a v neděli v Litvínově (48. kolo).

„Máme před sebou těžký týden,“ hlásí třinecký trenér Zdeněk Moták. „Čtyři zápasy v sedmi dnech, navíc třikrát venku, budeme poměrně dost cestovat. Do konce základní části zbývá osm kol a my bychom chtěli získat dostatek bodů, abychom postoupili do čtvrtfinále play off.“

