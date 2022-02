Vidět Čínu trénovat je nemožné. Hráče ze zámoří bláznivě přejmenovali

Bývalý forvard Třince Cory Kane se nyní jmenuje Jian An a reprezentuje Čínu na olympiádě • Jaroslav Legner (Sport)

PŘÍMO Z PEKINGU | Příští čtvrtek vstoupí domácí reprezentace Číny do mužského hokejového turnaje. Vyzve USA. Jak bude vypadat její sestava? To se může celý svět jen domnívat. Národní tým pořadatelské země totiž po celý zbytek turnaj uzavřel svoje tréninky. Je libo fotka nebo rozhovor? Máte smůlu. „Bohužel mluvit nemůžeme,“ odepsal na žádost deníku Sport o rozhovor třeba bývalý útočník Třince Cory Kane. Všechny hráče navíc Číňané přejmenovali.

Nechtěli, aby se novináři dokola vyptávali naturalizovaných zámořských hráčů na stejné otázky. Tak Číňané do konce olympijských her uzavřeli své tréninky. Týká se to mužské i ženské hokejové reprezentace. Něco takového není vůbec běžné. Kdo chce vidět cvičení Kanady, Čechů nebo třeba Švédů, klidně může. Není problém. Jen u domácích narazíte na zamčené dveře. Doslova.

Deník Sport se několik dnů snažil domluvit rozhovor s forvardem Corym Kanem, kterého český fanoušek může znát z angažmá v Třinci v sezoně 2017/18. Po dlouhém domlouvání nakonec napsal, že rozhovory teď pro všechny hráče z týmu nejsou možné. Mají je zakázány.

Bývalý forvard Třince Cory Kane se nyní jmenuje Jian An a reprezentuje Čínu na olympiádě • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Novináři, kteří se do Pekingu slétli z celého světa, totiž v souvislosti s čínským nároďákem řeší stejná témata. Naturalizování cizích hráčů a jejich nečekanou změnu jmen. Zkrátka divadlo, kterým Čína světu ukazuje, že má vlastní hokejový tým. Ale nemá. Pokud všechno chtěli soudruzi skrýt, svým chováním zapříčinili pravý opak.

Ve sportu se stává běžným trendem, že velké země daného odvětví, v němž jsou zásobárnou skvělých talentů, zásobí jmény neobdařené státy. Keňa „dodává“ ostatním atlety, Brazilci fotbalisty. No a Kanada zase hokejisty.

Málokterý tým na světě však na přeběhlíky spoléhá tak moc jako čínská reprezentace na domácích Hrách v Pekingu. Z pětadvaceti hráčů mužské nominace se jen šest narodilo v Číně. Jedenáct jich je z Kanady, sedm z USA a jeden z Ruska. A všem navíc Číňané změnili jejich pravá jména.

Třeba proti Češkám dala jediný gól blonďatá modrooká útočnice se jménem Mi na zádech. Ve skutečnosti to byla Hannah Millerová narozená ve Vancouveru. Tu překřtili na Mi Le. V mužském výběru se pak z Kanea stal Jian An, z dalšího bývalého forvarda Ocelářů Ethana Wereka pak vytvořili Wei Ruika.

Kanadský útočník Ethan Werek vyměnil Třinec za Kunlun, aby mohl reprezentovat Čínu na olympiádě v Pekingu. Aktuálně se jmenuje Wei Ruike • Foto Barbora Reichová (Sport)

Některá jména jsou překladem jejich významu do čínštiny. Jiná jsou vybrána podle předků hráčů. Například Brandon Yip přijal jméno Ye Jinguang po své babičce. Jinde jde jen o transformaci slabik ve stylu „hlavně aby to znělo čínsky“. Tak je tomu třeba u Wereka.

„Hraju za Kunlun už tři roky. Jedli jsme čínské jídlo, žili jsme čínskou kulturou, takže s Čínou cítíme určitou blízkost. Začínáte mít pocit, že pro ni chcete vyhrát. Nikdy bych si ale nemyslel, že obleču její dres na olympiádě,“ říkal už dříve obránce Jake Chelios, syn legendárního Chrise Cheliose.

Jak Čína přejmenovala své hráče?

Jeremy Smith – Jieruimi Shimisi

Paris OBrien – Ouban Yongli

Brandon Yip – Ye Jinguang

Spencer Foo – Fu Shuai

Parker Foo – Fu Jiang

Luke Lockhart – Luo Jia

Cory Kane – Jian An

Tyler Wong – Wang Taile

Zach Yuen – Yuan Junjie

Jake Chelios – Jieke Kailiadsi

Ryan Sproul – Ruian Sipulader

Denis Osipov – Dannisi Aoxibofu

Jason Fram – Liu Jie

Ethan Werek – Wei Ruike

Ty Schultz – Zheng Enlai