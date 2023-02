Jágr dostal výhru i vtipný transparent. Jako Vémola, co? smál se oslavenec

Berete výhru jako ten nejlepší dárek k narozeninám?

„Já jsem na to tak nekoukal. Jsem rád, že jsme vyhráli, bylo to šťastné ubojované vítězství. Myslím si, že soupeř měl ve třetí třetině víc ze hry, dostali jsme dvě nebo tři přesilovky. A využili jsme toho, i když to byl trošku náhodný gól.“

Na českobudějovický Motor ztrácíte už jenom bod, to je příjemné, ne?

„My to neřešíme. Musíme si to uhrát sami, uvidíme, jak se vyvinou další zápasy.“

Myslel jste na to, že máte narozeniny?

„Ani ne. Spíš jsem měl v hlavě to, že jsme měli předtím desetidenní přestávku, což mi moc nepomohlo. Možná jsem ještě trochu přibral.“

Teď nabere ještě víc, ne? Dostal jste dort i bábovku.

„Bábovka je od Blesku, takže tu jsem radši rozdal! Protože Blesk jde po mně.“ (smích)

Řešíte hodně váhu? Poznáte každé kilo navíc?

„To vidím, když se podívám do zrcadla, že jsem přibral. U mě každé procento z váhy je čtyři pět kilo navíc. Sice ode mě hráči odpadávají, ale zase se nikam nedostanu. (smích) Deset dní je pro mě dlouhá doba.“

O to víc jste rád, že si během přestávky zahrál exhibici legend v O2 aréně? Pomohlo vám to?

„To ani ne. To je hezký, že si to člověk zahraje. Ale hraješ ještě proti starším hráčům, než jsi ty, takže z tohoto pohledu ti to nic nedá. Spíš naopak. Jdeš si později lehnout, takže jsi unavený druhý den na trénink.“

Jak vás potěšili fanoušci, kteří vám aplaudovali vestoje? Pořád si toho ceníte po těch letech?

„Hráli jsme doma, samozřejmě si toho vážím. Pro mě by bylo nejkrásnější, kdyby takhle chodili pořád a měli jsme plno neustále. Jestli mám narozeniny, nebo ne.“

Viděl jste transparent, na kterém jste byl zobrazený jako Terminátor?

„Jako Karlos, co? Jo, trochu jsem to viděl. Ale spíš se soustředím na zápas, tohle jde mimo mě.“

Je fajn, že teď zápasy následují rychle za sebou? A v každém už půjde o všechno?

„My jsme věděli, jaké je rozlosování, bude to pro všechny stejný. Měli jsme ztrátu čtyři, pět bodů na Budějovice, na Litvínov. Víme, že s Motorem ještě hrajeme. Podle mého názoru to půjde do posledního utkání, kdy se rozhodně. Tedy pokud budeme hrát dobře.“

Rozlosování by vám mohlo hrát do karet, ne?

„Absolutně to neřeším, každý zápas je jiný. Teď jsme taky hrála doma, a Boleslav měla víc ze hry.“

Jaký dárek vám udělal radost? Nebo zpráva?

„Nekoukal jsem ještě na telefon. Když hraju zápas, tak se soustředím. Všechno ostatní jde mimo mě. Po sezoně to bude jiný.“

Před utkáním jste se krátce vyfotil s malými fanoušky z Francie...

„Jo jasně, protože přijeli z dálky. Kdyby to byli Češi, tak až po utkání... To jsem já. Vždycky jsem to tak měl. I kdybych měl na druhé straně kamaráda, pro mě to ty dvě hodiny není kamarád. Možná to ve mně je už o něco méně než dřív, ale jedině s touhle povahou se můžete někam dostat.“

Dorazil i reportér z prestižního deníku The New York Times. To vás těší?

„No moc ne, když nemám čas.“ (smích)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:44. Zikmund, 58:20. Dotchin Hosté: 27:15. Pýcha Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Ticháček, Cibulskis, Slováček, Babka, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Štich, Bernad – Söderlund, O. Najman (A), Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Malát, O. Roman, Kel. Klíma – Dvořáček, Bičevskis, J. Stránský (C) – Přibyl. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Komárek, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3532 diváků