Jak Furch mění Kometu: Z odpadlíka je zase postrach. Vidím zlepšení, hlásí

V „Rondu“ už se zase zpívá: Co to říkáte? Kometa dnes vyhraje…Ano, vyhrála i nad Plzní (3:0) a tři body brala popáté z posledních šesti partií. Hledejte za tím brankáře Dominika Furcha, zpevněnou defenzivu i štěstí. Kdyby hrálo s hosty, mohli shrábnout aspoň bodík. „Je to o gólech. Chyběla nám větší touha jít do brány. Bylo to plané,“ povzdechl si kouč poražených Petr Kořínek.

Klidně se může stát, že na sebe tyhle dva týmy narazí brzy znova, v předkole play off. Třeba si teď Brno s Plzní střihli generálku. Proč dopadla lépe pro Kometu? Na mysl se dere jeden hlavní důvod: Dominik Furch. Jeho čerstvá čísla ohromí: Pět utkání, tři nuly, dva inkasované góly. „Vynikajícím výkonem nám dal šanci vyhrát,“ věděl trenér Patrik Martinec. „V posledních pěti, šesti zápasech vidím týmové zlepšení. Svezl jsem se s tím i já,“ podotkl skromně Furch.

Čisté konto udržel v sezoně už popáté, Západočechům vyčapal všech sedmadvacet přímých střel. V brankovišti se stavěl na hlavu, padal na záda. „Ta nula nebyla zadarmo,“ ulevil si.

Dvakrát mu v oslabení pomohla tyčka (Blomstrand, Hrabík). „I to k tomu patří. Když se daří týmu, je snazší za ním chytat,“ tvrdil dvaatřicetiletý Furch, jemuž začali mnohem víc pomáhat spoluhráči. Protivníka už nepouštějí lehce k dorážkám a samostatným únikům. „Kluci se snaží předbrankový prostor čistit a zabránit soupeři, aby tam vůbec vjeli a já viděl na střelu,“ popsal posun ve výkonnosti Komety.

Síla opět prýští i z jejích početních výhod. Hlavně první přesilovka (nově s Kimem Strömbergem v centru), zakončená Zbořilovým přesným švihem, stála za to. Brilantně sehraná, v pohybu, s rychlými přihrávkami. „Ale ty poslední dvě už se mi nelíbily. Hráli jsme je lehkovážně, chtěli jsme dát gól do prázdné brány,“ našel chyby Martinec.

Každopádně už se všechno ladí na vrchol. Vyprázdnila se marodka (chybí jen obránce Michal Gulaši), pro juniory s výjimkou Eduarda Šalého aktuálně není v nabité sestavě místo. Testovací období skončilo. Před pátečním duelem v Litvínově musí padnout rozhodnutí, jestli bude v Brně pokračovat útočník Zdeněk Okál, anebo se vrátí do prvoligového Přerova. Za oba celky už souběžně nastupovat nesmí. „Řeší se to. Já bych chtěl, aby tady zůstal,“ přiznal kouč.

Winning Group Arena už není bazar, kde levně seženete body. Ve hře brněnského souboru zase najdete ty základní atributy, které se po senzačním říjnu na delší čas vytratily. Byť na střídačce chybí už pár kol asistent Jaroslav Modrý, jenž podstoupil operaci kyčle. V neděli proti Mladé Boleslavi má být zpět. „Tímto ho zdravíme do nemocnice,“ těšil se Martinec na návrat kolegy.

I bez Modrého to začalo slušně fungovat. Tým dře po pětkách, nečeká se, co předvede Franta či Pepa. Jasně, není to zdaleka bez chyb. Ovšem v obranném pásmu už borci nepáchají ob střídání harakiri. Po třech fakt mizerných měsících se dostali do módu, kdy se můžou rovnocenně postavit v extralize každému. I když na ty úplně nejlepší je to ještě málo. Ale v předkole, kam míří, to proti Kometě bude mít kdokoliv složité.

Na druhou stranu, Plzeň nebyla o nic horší. Zápas měl švih i díky ní. Jiskřivý mini souboj se ve druhé třetině rozpoutal mezi starými známými ze Zlína. Když plzeňský bek Petr Zámorský vyfasoval dvouminutový trest za hrubost, spáchanou na Okála, těžce to vydýchával. Dalšího odchovance Beranů obviňoval, že zákrok přihrál, chtěl si to s ním ještě vyříkat.

Hned po konci přesilovky odpálil Kristián Pospíšil od mantinelu skvělou ránu na 2:0 a v duši Zámorského pocit křivdy ještě zesílil. Při dalším střídání se před buly ochomýtal kolem střídačky soka, odkud na něj cosi vytrvale pokřikoval jeho kamarád Petr Holík. Třetí z někdejší zlínské party…Poblíž stojící rozhodčí se jen usmíval. „Zámkovi se to vyloučení nelíbilo,“ potvrdil Furch.

V závěru se rozvášnil i chladný Seveřan Strömberg, jenž zakončil nájezd blafákem mezi Pavlátovy betony a ze své desáté trefy v ročníku měl velkou radost. „Soupeř vytěžil z minima maximum,“ mínil plzeňský trenér Kořínek. Dveře do kabiny hostů byly dlouho po utkání zavřené…

