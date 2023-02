Will: Zvolnit? Makám nejvíc v životě! O tvrdosti Rulíka i smlouvě v Rusku

Rok od roku se kariérně posouval. Roman Will přivoněl k NHL. Doma byl totální špička. Čapal ve Švédsku a Rusku. Patří do kádru národního týmu. Ve 30 letech má být na vrcholu. Další progres ale zastavila válka. Elitní gólman musel zvolit návrat do Česka. „Jako brankář se ale pořád zlepšuju. V Pardubicích makám jako nikdy dřív,“ říká statisticky nejlepší brankář Tipsport extraligy v rozhovoru pro deník Sport. Mluví o svém mentálním nastavení, kouzlu současného Dynama, extrémním respektu trenéra Radima Rulíka či stále platné smlouvě v KHL.

Nebylo pro vás těžké přijmout, že jste vlivem okolností donucen udělat v kariéře krok zpátky?

„Vlastně ani ne. Správně říkáte, že můj návrat vznikl pod tíhou okolností, nad nimiž nemám moc. Když jsme řešili, kam z Ruska jít, měl jsem jasno rychle. Naprosto upřímně, tolik možností jsem neměl. Nikdo nevěděl, co bude. A krok zpátky? Jasně, touhle dobou jsem v Česku chytat nechtěl. Na druhou stranu si stojím za tím, že extraliga je velmi kvalitní soutěž. Nepřipouštím si, že bych v čemkoli bral zpátečku. Vůbec. Chci hrát, vyhrávat. Mám k naší lize velký respekt. Podívejte třeba na mě nebo na Kubu Kováře. Máme něco za sebou, ale není to tak, že bychom měli každý zápas nulu. Extraliga má velkou kvalitu.“

Nebýt ale ruské válečné agrese, nejste tu.

„To máte pravdu. Chtěl jsem chytat v zahraničí, neměl jsem v plánu se ještě vracet. Mým cílem bylo zůstat v cizině co nejdýl to půjde. Vrtá mi hlavou to spojení krok zpátky. Někdo to tak může vidět, třeba se to tak dá i objektivně brát, mě samotného by to ale nikdy nenapadlo říct. Vůbec si to v hlavě nepřipouštím. Jsem v Pardubicích, kde chci vyhrávat, udělat maximum pro úspěch a sám sebe dál zlepšovat. Připravuju se úplně stejně poctivě, jako kdybych chytal ve Švédsku nebo Švýcarsku.“

Na druhou stranu sám jste dříve říkal, že lukrativní smlouva s Čeljabinskem byla odměnou za roky tvrdé práce. Pak ale ze dne na den prásk a konec.

„Takhle jsem to bral. Chtěl jsem, aby moje kariéra měla vzestupnou tendenci. Celou dobu tomu tak bylo. A vlastně pořád je. S každým rokem se cítím líp a líp. Měl bych stoupat i napříč soutěžemi, ale zase jsme u války, což je proměnná, se kterou nic neudělám. Jsem rád, že vůbec můžu někde chytat, že můžu být v Česku. Mohl jsem čekat na nabídku z ciziny, ta by ale vůbec přijít nemusela. Samozřejmě, že je to těžké, ale opravdu mám k naší lize respekt. Je to pro mě další challange. Před čtyřmi lety jsem tu byl špička, teď chci být ještě lepší. Víte, já jsem odmala snil o tom, že budu chytat extraligu. Hrál jsem si na Salfického, Málka nebo Mensatora. Bral jsem tu soutěž jako vrchol světa. Zcela upřímně vám řeknu, že jsem na sebe pyšný, že můžu extraligu chytat. Není to ostuda, něco, za co bych se měl stydět.“

Přesně jak říkáte, byl jste tu špička. Dvakrát jste dovedl Liberec do finále, byl jste vyhlášen gólmanem roku. Čekal bych, že člověk s touhle zkušeností při návratu zvolní.

„To není můj styl. Takový já nejsem. Občas se mě někdo zeptá na můj největší hokejový cíl. Hodně jsem nad tím přemýšlel. Nejsou to medaile a poháry.“

A co tedy?

„Až jednou skončím, chci mít absolutně čisté svědomí v tom, že jsem celou kariéru dělal všechno na maximum. Že jsem nic nevypustil. Nechci stát před zrcadlem a říkat si: Sakra, kdybych já tehdá udělal o trochu víc, mohl jsem být jinde. Tohle je můj hnací motor.“

Takže se vám ho daří udržet nastartovaný i v Dynamu.

„A hodně za to vděčím i Františku Brázdilovi, našemu trenérovi gólmanů. Drží mě zkrátka. Bez přehánění s ním trénuju nejvíc, jak jsem kdy v kariéře trénoval. Nejtvrději, nejvíc řešíme detaily a totální drobnosti. Bavíme se o každém centimetru. Nastavil mi extra přísné měřítko, za což jsem mu vděčný. Dělá mi to hrozně dobře. Hokej miluju, jsem vděčný, že se jím můžu živit. Je to privilegium. Už jen proto bych nikdy nic neošulil.“