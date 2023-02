ONLINE: Budějovice - Liberec. Novotný se vrací z „důchodu“ do prvního útoku

Liberecký Jan Ordoš slaví spolu s JT Melanconem rozhodující trefu do sítě Sparty • ČTK / Petrášek Radek

Martin Hanzl z Motoru slaví gól do branky Pardubic • ČTK / Pancer Václav

Jen jeden extraligový zápas, zato však pořádně šťavnatý příběh! Středeční podvečer nabízí v rámci 49. kola velký návrat útočníka a mistra světa z roku 2010 Jiřího Novotného. Sportovní manažer Českých Budějovic pověsil brusle na hřebík, od 17.30 ovšem naskočí místo absentujícího Lukáše Pecha rovnou do první formace Motoru. Ten dál bojuje nejen o záchranu, ale také o účast v předkole play off. Hosté z Liberce však rovněž potřebují uspět, stále totiž usilují o přímý postup do čtvrtfinále na úkor Hradce. Utkání na jihu Čech a nejzajímavější VIDEA z něj sledujte ONLINE na webu iSport.cz.