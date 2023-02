Baráž je velký nápor na psychiku. Ani Motor by v ní nebyl kdovíjaký favorit

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Extraligou už dlouho chodí hláška ve smyslu, že je jedno, kdo do baráže spadne, protože rozdíl mezi nejhorším týmem elitní soutěže a jakýmkoli šampionem Chance ligy je obrovský. Kus pravdy na tom samozřejmě je. Pokud by došlo ke vzájemné sérii například na deset zápasů, vyšší kvalita extraligového celku by se ukázala. Jenže tady se jaksi chystá náročnější souboj, za nestandardních a nerovnovážných podmínek.

Ale hlavně, baráž jsou velké nervy, psychika dělá kvanta procent a ne každý z kádru extraligového odpadlíka v ní dokáže předvést to, na co skutečně má. Zatímco outsider nebude mít do poslední chvíle co ztratit. Takových případů jsme už v minulosti zažili.

Jen si to vezměte. Potká vás zápas blbec, pocítíte křivdu od sudích, prohrajete první nervózní duel a už se do vaší kabiny navrtají pochybnosti. Do toho fanoušci, sociální sítě, různé výpady všude okolo, představa, co by se dělo, kdyby… Stačí málo a smrtící koktejl se míchá.

Faktem je, že o žádném týmu z druhé nejvyšší soutěže se nedá na první dobrou říci, že o extralize sní a udělá vše pro to, aby se do ní nacpal. Zlín? Jasně, ale ten se ze všeho nejvíc potřebuje stabilizovat. Vedoucí Třebíč? Klobouk dolů za aktuální postavení, je to známá jihomoravská bašta, ale z dlouhodobého hlediska je pro ni Chance liga strop. Ostravská Poruba se Vsetínem, to už je trochu jiná káva. Ale pořád to není na dlouhodobou účast, rozpočty klubů by musely vyskočit do úplně jiných sfér. Teoreticky to však u obou klubů není beznadějné.

V každém případě, v těchto hodinách a dnech mají plnou hlavu především na jihu Čech. Kladno? Vůbec. V prolínačce jsou jako doma, vědí z minula, co a jak a umí se připravit. Rytíři byli měsíce poslední v tabulce, teď se posunuli o příčku výš a vyjma působivého vstupu do sezony hrají právě nyní nejlepší hokej. Klidně se mohou narvat do předkola play off a tam zlobit.

Kdežto kolem Motoru stoupá nervozita. Loni bronzový tým po třech kolech vedl extraligu a vypadalo to na repete úspěšné sezony. Tenhle klub kdysi přežil svou smrt a jen velmi nerad by se vracel zpět do blízkosti pralesa. Zvlášť když se ví, že mužstvo čeká na jaře vydatné posilování, do rozpočtu natečou nové finanční prostředky a sportovní manažer Jiří Novotný zdatně využívá svých kontaktů k lanaření špičkových hráčů. Ti samozřejmě mají podmínku: extraligovou účast.

To vše pro tuhle chvíli jenom stupňuje tlak na družinu Davida Čermáka, jenž o vánočních svátcích vystřídal Jaroslava Modrého, ale výsledkově si mančaft rozhodně nepolepšil a momentálně okupuje poslední pozici.

Hlava dělá výkon a ten od Motoru bývá jako noc a den. Pokud zrovna svítí slunce, tak málokdy po celý zápas, hráči nezvládají koncovky, nebo naopak začátky. Buďto marně dohánějí manko, anebo o náskok v závěru přicházejí. Jakmile má podařený večer jedna formace, ostatní se málokdy přidají, proto jsou veteráni Pech s Gulašem přetěžovaní. Sázka na jednu kartu nemůže nikdy dlouho fungovat. V brankovišti to šlo taky trochu dolů. Sezona těžká a bez pořádně radosti z hokeje. To platí pro hráče i fanoušky.

Jak šlo loni ke konci sezony všechno báječně, letos vše běží přesně opačně. Tak to někdy chodí. Nemá cenu hudrovat a ukazovat prstem, kdo za propad může nejvíc a kdo o něco méně. Pořád platí, že nynější ročník může být pro Motor obrovským poučením a ve finále i užitečnou fackou.

Ještě však zbývá ustát složitý finiš. Čas pro silné nátury.

Má jich Motor dostatek?

