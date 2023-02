Furch o Kometě či manželčině vážné nemoci: Odchod? Nejsem přelétavý

Rozchytal se do takové fazony, že stále dává Kometě šanci otočit zpackanou sezonu do sladké tečky. Dominik Furch (32) na ledě odhazuje soukromé trable. Manželčina rakovina prsu ostatně nebyla pro spoluhráče novinkou, informoval je dřív, než matka jeho dvou synů celou věc zveřejnila. „Chtěla s tím vyjít ven kvůli osvětě,“ vysvětluje brankářská hvězda týmu.

Nedávno letěly zákulisím informace, že Dominik Furch v létě opustí Brno a vydá se zpátky do ciziny. To on sám v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz vyvrací. Z rovnováhy ho i nevyvedla ani jednání s Matějem Machovským, že by na závěr sezony Kometu posílil a vytvořil v brankovišti ostrou konkurenci. „Jsou věci, které neovlivním. Nikoho jsem se neptal, jak to je,“ mávne rukou. V mužstvu každopádně zůstal jasnou jedničkou a na jinou štaci se nechystá.

Jak to tedy s vámi bude po sezoně? Odejdete?

„Nic takového nemám v plánu. Mám smlouvu ještě na další dva roky. Nejsem přelétavý. Zaregistroval jsem spekulaci, že mám jít pryč, ale nevím, z jaké hlavy to vzešlo. Zajímalo by mě, jestli jsem měl být vyhozený anebo jsem chtěl sám odejít. (úsměv) Brno je hezké město, žije se mi tu dobře. Akorát jsem si párkrát vyslechnul, že jsem z Prahy. Ale to nevadí. Bylo to v přátelské rovině. Někoho to může provokovat, ale hokejový život je takový. Přišla nabídka a rozhodl jsem se jít sem. Nemyslím, že je na tom něco špatného.“

Poslední týdny chytáte báječně. Pozná gólman, že má formu?

„Pro mě je důležité cítit se na ledě dobře. Samozřejmě hlavně při zápase. Nevypadávají vám puky, jste všude včas, dobře čtete hru, jste správně naladěný. Plus další věci. Gólmařina je takový sport ve sportu. Určitě najdu utkání, které jsem odchytal s nulou, ale vím, že to nebylo tak dobré, jak bych chtěl. Akorát jsem měl hodně štěstí. Jindy pustím tři góly, ale z výkonu mám lepší pocit.“

V Brně to máte jak? Od začátku stejně?

„Záleží na výsledcích týmu. Když člověk vyndává z brány pět puků za zápas,