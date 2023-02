Řepík = Sparta. Kapitán o Dědkovi i podpisu: Snem je titul. Chci tu skončit

Už jen cestou do haly v Holešovicích, kde Sparta trénuje, potkáváte plakáty s jeho portrétem. Michal Řepík je tváří a klíčovým tahounem Sparty. Rodák z Vlašimi vládne s 23 trefami a 35 body střelecké hitparádě i produktivitě týmu. Má nejvíc vítězných a přesilovkových gólů v celé extralize. Zájem pokračovat v klubu, kam se po letech v různých destinacích naposledy vrátil před čtyřmi lety, byl od počátku oboustranný. Sparta si ho pojistila na další tři roky ještě před koncem základní části.

Jste spokojený, že to tak dopadlo?

„Určitě jsem rád, že jsme se dohodli a že ve Spartě můžu zůstat. Jsem tu čtyři sezony v kuse, předtím jsem se párkrát vracel a hlavně, vyrůstal jsem tady. Do Sparty jsem přišel ve třinácti, prošel mládeží, než jsem zamířil do Kanady. Ani jsem si nepředstavoval, že by to bylo jinak. Žádnou další variantu jsem popravdě neřešil.“

S nadsázkou řečeno, kromě Sparty byste bral jedině Vancouver, odkud pochází vaše žena?

„Přesně tak.“ (usměje se)

Je běžné, že agenti určitou dobu obesílají kluby a nabízejí své hráče. Bylo to tak i ve vašem případě. Měl jste dopředu jasno, šlo jen o to se dohodnout?