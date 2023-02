Dříč, nebo dřevák? Hradec se do Pavlíka trefil: Snad důvěru splatím

Už zase žasnete, jaké turbo umí nakopnout Radovan Pavlík (25). Když reprezentaci trénoval Miloš Říha, vynesly útočníka rychlé nohy až do národního týmu. Potom? Pád dolů. V Kometě mířil minulý rok ven z extraligové mapy. Ale nakonec se ozval Hradec, dal mu šanci restartovat kariéru. Výsledkem je, že patří mezi nejlépe hodnocené defenzivní útočníky ligy. Z pohledu klubu to byla trefa. Za málo peněz skvělá muzika.

V dlouhém kabátu a s naraženým kulichem stál v útrobách haly. Ruce měl Radovan Pavlík zabořené v kapsách. Přemýšlel. Zrovna dostal dotaz, jestli se dá o jeho sezoně mluvit jako o pohádkovém návratu, nebo je lepší pořád klepat na dřevěný stůl. „Zajímavá otázka,“ řekl nejdřív jen.

V minulém ročníku se z něj stal postradatelný hráč Komety. Bruslí, rychlý je. Ale efekt nikde. Teď patří k důležitým hráčům Mountfieldu. Z 10 bodů (8+2) si na zadek nesednete. Jenže dovede být prospěšný jinak. Hradec s ním nedostává góly, dovede vyvést puk ze třetiny, zastavit útok soupeře už v jeho defenzivní zóně. A v oslabení? Vezme puk a odjede pryč. Prosté.

„Vy máte rádi ty hokejové fráze, co?“ usměje se, když si svoji kariéru přehraje v hlavě. „Ale stejně ji musím říct. Jdu jen zápas od zápasu, takhle to dělám celou sezonu. Jsem rád, že dostávám od trenérů důvěru. Navíc tam i občas něco spadne,“ přidá.

Hradec pro něj nachystal dvoucestnou smlouvu. Někdejší reprezentant nepřicházel jako tutová posila. V Mountfieldu dřív válel, byl lídrem mládežnických týmů. V dorostu zvládl 30 gólů ve 26 zápasech. Stal se nejlepším střelcem ligy, až za ním končili Ondřej Najman, Kristian Reichel nebo Matyáš Kantner. Všichni měli navíc minimálně o 16 zápasů víc.

Všechno se u Pavlíka ale postupně zaseklo. Na rovinu, jediný, kdo v jeho potenciál na sto procent věřil, byl trenér Tomáš Martinec. Nebýt jeho, patrně by se ani dvoucestný kontrakt, který má jiná pravidla pro extraligu a jiná pro službu v partnerském Kolíně, patrně ani nekonal.

Třinec - Mountfield: Chalupovo nahození tečoval do domácí klece Radovan Pavlík, 1:2 Video se připravuje ...

Mimochodem, kolínská doložka nebyla v sezoně aktivována ani jednou. Pavlík se rozkoukal a pak začal hrát tak dobře, že by ho do 1. ligy poslal leda blázen. „Ano, mám dvoucestný kontrakt a měl by platit i na příští rok, pokud vím,“ přikývne Pavlík.

Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz ale i extraligová složka není o milionech. Jde spíš o nadstandardní prvoligové peníze, zhruba o 60-85 tisíc korun. Jedná se o sumu, kterou mívají hráči, kteří se potřebují v soutěži hlavně ukázat.

Pavlík věděl, že po štacích v Liberci a Brně má asi poslední šanci nahoře. „Trochu jsem to v hlavě měl,“ přiznává. „Trenéři mi ale říkali, že na to mám, ať si věřím a dokážu to. Zaplaťpánbůh se to trochu zvedlo, jsem moc rád, že si držím místo v základu tady a nemusím pendlovat mezi Hradcem a Kolínem,“ cítíte z hlasu úlevu.

V Hradci hrál dobře už v sezonách 2018-2020. Vidíte u něj ale posun. „Hlavně jsem starší hráč, měl bych mít víc zkušeností a na ledě je ukázat. Asi bych neměl být už jen malej lítač,“ usměje se. „Už bych měl třeba umět zahrát i někdy dobře pozičně do obrany. Jsem rád, že mi trenér tuhle šanci dal. Snad mu ji splatím,“ je vděčný Martincovi.

Lítačem je ale pořád, to je taky Pavlíkova největší zbraň. Díky ní má dost šancí, které ale často zazdí: „To se nemění. Třeba v neděli jsem byl zase dřevákem roku, neskutečný, co nedám.“ Chybí v koncovce větší chladnokrevnost? „Ani snad nemá cenu tyhle věci komentovat. Měl jsem do puku jen píchnout jak do hov... Byl by to gól.“

Radovan Pavlík v extralize

Sezóna Tým Zápasy/Body Čas na ledě 2020/21 Mountfield HK, Liberec 43/12 (7+5) 13:27 2021/22 Kometa 47/8 (2+6) 10:38 2022/23 Mountfield HK 46/10 (8+2) 14:16

