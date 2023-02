Čtvrté místo jako poklad. Data mají jasno, Hradec nastavuje nový režim

Skončit čtvrtý je vždycky k vzteku. Tři nad vámi se radují, berou medaile, vy nemáte nic. První z poražených, nejhorší z nejlepších. Jen po základní části Tipsport extraligy znamenají „brambory“ vlastně poklad. Je to hrana. Čtvrté místo hlásí jistý postup do čtvrtfinále, volno, čas na trénink. Zbytek čeká předkolo a tři až pět zápasů. Data říkají, že na 69 % utrhne čtyřku Hradec před Libercem a Třinec je prakticky bez šance. Proč se Mountfield tak zlepšil, když v jednu chvíli vypadal na odpis?

V neděli Hradec porazil Plzeň 2:1, uspěl podeváté v řadě. Trenér Tomáš Martinec chraptěl, jak kdyby se snažil přeřvat startující letadlo. Hlas ale neztratil v zápase. „Aby toho nebylo málo, zase tam u nás je nějaká epidemie. Spousta kluků si procházela chřipkou, taky jsem něco chytil. Ale u mě to není problém,“ utrousil.

Pravda, nějaký kašílek, teplůtka, rýmička jsou jen detaily. Čtyři kola před koncem základní části extraligy je Hradec čtvrtý a má nejlepší pozici, aby utrhl přímý postup do čtvrtfinále. O to tady běží hlavně. Předjel Třinec, drží za zády Liberec. Patrně vás napadne: Kde se to v něm vzalo? Na přelomu listopadu a prosince řešil poměrně schizofrenní situaci.

Na jednu stranu si užíval obdiv, jak táhnul hokejovou Evropou. V Lize mistrů porážel Frölundu, Färjestad a chystal se na čtvrtfinále proti Zugu. Na domácí scéně prohrál devět z posledních třinácti zápasů. Milovaly ho moderní statistiky, kraloval v kolonce xG, tedy v očekávaných gólech. Jenže očekáváte, očekáváte a nic nepřichází a nepřichází.

Do toho marodka. S trochou nadsázky, kdo měl ruce, nohy a zvládal překládat? Hrál. „Já bych tomu krize ale asi neříkal,“ poznamenal Martinec.

Takže slabší chvilky? „Spíš,“ přikývl.

„Krizí jsme si prošli z hlediska marodky. Na týmu to bylo znát, navíc jsme hráli Ligu mistrů. Hrálo se na pár kluků, kteří si neoddychli. Sáhli jsme si na dno a tým prokázal charakter, museli jsme uhrát výsledky na něj. Věřím, že tohle je přesně věc, která nás do závěru sezony posílí,“ pronesl Martinec.

Může to tak být. Vedení zůstalo trpělivé, neřešila se budoucnost trenérů, nepanovala nervozita kolem aktivního hradeckého hokeje, který dobře vypadá, ale body nenese.

Výsledek vidíte teď. Mountfield se zavěsil za Pardubice, Vítkovice a Spartu.

Když pátráte, v čem se tak zlepšil, důvodů najdete několik. Martinec s oblibou říká, že sice Hradec vyhrál devětkrát v řadě, ale většinou mohl výsledek vypadat i opačně. Nelže. Životní formu si drží brankář Henri Kiviaho.

Fin urval branku pro sebe a v posledních devíti zápasech chytil 7,91 gólu nad očekávání. Jde o analytickou metriku, která přepočítává střely podle pravděpodobnosti, že puk skončí v síti, a dává je do souvislostí se zákroky. Ve sledovaném období je Kiviaho druhý nejlepší, první je Dominik Furch z Komety (10,17). Pro zajímavost, na opačném konci je olomoucký Branislav Konrád, jenž dostal skoro o 8 gólů víc, než měl chytit.

Jedním dechem je potřeba dodat, že nejde pouze o brankáře. Hradec získal 27 bodů, Kometa 16. Gólman vám dá základ, zbytek musí přijít z pole. „Připravujeme se na play off už měsíc a snažíme se nastavit režim, který se pojede od března,“ pokrčí rameny Martinec.

Zkusme jeho slova rozklíčovat. Jednou věcí je, že se vrací marodi jako Oliver Okuliar, Marek Zachar, Radek Smoleňák, přišel Ethan Werek. Tým vypadá jinak než před měsícem. Hlavně se ale otočil poměr očekávaných gólů a vstřelených. Zatímco v první půlce sezony šance při hře pět na pět zahazoval, teď je proměňuje. A dokonce dává víc branek, než analytika čeká. To znamená, že je efektivnější, k tomu má i trochu kliku a neinkasuje zbytečně.

Před rokem vyhrál Mountfield základní část a je zajímavé ho porovnávat ve stejné fázi sezony. Po 48 zápasech nastřílel ve hře pět na pět o 24 gólů víc a inkasoval o 13 branek méně. Až do konce základní části zůstával dominantní, při hře kraloval. Měl šance, proměňoval je, vyhrával.

Jenže pak vyhořel hned v prvním kole play off, řemen spadl. „Rádi bychom upravili hru, abychom byli na play off i odolnější. Tak uvidíme,“ říká Martinec.

Jeho tým má největší šanci skončit čtvrtý. Vzhledem k sezoně plné zranění a bolístek by čas na trénink a regeneraci dost prospěl. „Teď je to pořád ještě relativně daleko, protože se pořád s Libercem a Třincem přetahujeme. Jen je už potřeba myslet na věci, které přijdou, ať udržíme nastavenou laťku,“ plánuje hradecký kouč. Rok starý zážitek, kdy urputnější Boleslav jeho partu udolala, v něm evidentně zůstal.