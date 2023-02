Rulík varuje: Teprve poznáme, jestli jsme tým. Slibte, že tohle nevymažete

Na škále přísnosti 1-10 dostal Radim Rulík od brankáře Romana Willa devítku. Pozor, nešlo o nic negativního. Naopak. Gólman rozebíral, jak kouč Pardubic důsledně všechny drbe kvůli disciplíně. Efekt? Pardubice ovládly ve velkém předstihu základní část Tipsport extraligy a v pátek po zápase s Kometou převzaly Pohár Jaroslava Pouzara. Rulík radši mluví o jiných, o sobě tolik ne. Ale když vás do svého pohledu na práci nechá nahlédnout, stojí to za to. „V hokeji se pohybuju spoustu let, beru to tak, že by byla moje hloupost, kdybych se nesnažil posouvat,“ říká.

Dá se brát výhra v základní části jako splnění nějakého dílčího cíle?

„Nedá, ale pro hráče je to určitá odměna za práci v celé sezoně. Měli jsme tam dlouhé série výher a tým si dokázal doteď držet konstantní výkonnost s určitými výkyvy. Ale nebyly nijak velké. První místo je jejich odměna, mělo by nás těšit, že nenastala výrazná herní krize, ani výsledkový propad.“

Takže co bylo doteď, není třeba moc přeceňovat?

„Základní část se hraje kvůli play off, abyste se do něj dostali. Pak chcete mít co nejlepší výchozí pozici. Jsme rádi, že to takhle vyšlo. No a teď přijde to hlavní.“

A vážně není první místo pro trenérský štáb třeba poznatek, že jste všechno nastavili správně a tým je pro tu hlavní část vyladěný?

„Právě, že ne.“

Ne?

„Důkazem bude jedině, když se povede play off. Pokud tam budeme hrát hokej, který chceme a věříme mu, že má být úspěšný, pak můžeme říct, že práce dávala smysl. K tomu je navíc důležité, ať má tým potřebnou energii. Ale tady zatím nejsme.“

Trenéři občas říkají, že základní část ukazuje reálnou sílu týmu. Potkáte všechny soupeře čtyřikrát, je spravedlivá, takže kdo je nejlepší, je prostě nejlepší. Takhle to nastavené tedy nemáte?

„Nemám, protože se hraje play off a hraje se o titul. (usměje se) Jsem tedy poprvé u týmu, který dlouhodobou část vyhrál, nikdy jsem to nezažil. S Litvínovem jsme byli po základní sezoně druzí, s Chomutovem v první lize taky. To důležité přichází pak.“

Když to byl tedy první zážitek, je specifické vládnout většinu sezony soutěži? Jste vystavení nahoře, logicky vás každý chce sestřelit. Hráči jsou pod tlakem, že nikam nestoupají, ale musí pozici udržet, což je vždycky těžší.

„Pro nás to celé bylo jenom dobře. Soupeř se proti nám vypnul k co nejkvalitnějšímu a hlavně k zodpovědnému výkonu. To bylo nejlepší, co se nám mohlo stát. Neměli jsme jednoduchou základní část, ani náhodou bych vám neřekl, že bychom ji vyhráli nějak v klidu. Strašně nám pomohli