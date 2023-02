Moták po další prohře: Nic než bojovat. Možná jen… Výměnu kouče nemyslel

První střídání byla solidní. Ale pak? V rozmezí 23 sekund čtvrté minuty se sparťané dvakrát prosadili. Když ve 13. minutě skórovali domácí potřetí, brankář Ocelářů Ondřej Kacetl mazal na střídačku, kde vzteky div neroztřískal hokejku. Zapsal jediný úspěšný zákrok. Pak se Třinec do zápasu vrátil výsledkově i herně, na body to však nestačilo. „Hodnotí se mi to těžce,“ vrtěl hlavou kouč Slezanů Zdeněk Moták.

Kdyby zápas začínal až v páté minutě, viděli bychom vyrovnaný duel. Souhlasíte?

„Rozhodně. Od stavu 0:2 to bylo vyrovnané utkání. Byli jsme Spartě vyrovnaným soupeřem. Zápas měl vysokou úroveň, šance byly na obou stranách. My jsme ty svoje bohužel neproměňovali. Ve třetí třetině jsme se dotáhli na jeden gól, pak jsme se ale nechali dvakrát vyloučit. Čtyři minuty hry pět na pět nám scházely. Mohli jsme jít do remízy, ale nestalo se.“

Jak moc dva rychlé góly nabourají herní plán? Byla to velká rána?

„Samozřejmě, ale nedá se říct, že by to námi nějak otřáslo. Dokázali jsme snížit, mít i pár dalších dobrých příležitostí. Domácí ale odskočili na 3:1 po první třetině, což byl problém. Druhá třetina pak ale byla vyrovnaná. Abych odpověděl na otázku, plán to lehce nabourá, na průběh utkání to mělo vliv, ale dokázali jsme se vrátit.“

Podobná hodnocení od vás však v posledních týdnech slyším často. Výkon nebyl špatný, ale... Body jsou pryč. Nezajídá se vám to trochu?

„Co na to říct? V mnoha zápasech to tak bylo. Můžeme se podívat na předchozí zápas tady na Spartě. Taky jsme hráli dobře, ale minutu před koncem jsme dostali na 0:1 a prohráli. Opravdu se to hodnotí špatně. Potřebujeme pracovat na detailech. (luskne prsty) Ty to pak překlopí na naši stranu.“

Sparta - Třinec: Hosté střídali brankáře. Odcházející Kacetl si vylil zlost na hokejce a plexisklu Video se připravuje ...

Jak se vám teď s týmem pracuje? Třinecká kabina byla v posledních letech zvyklá jen vítězit, na tohle hráči nejsou zvyklí.

„To máte pravdu, na tohle zvyklí nejsou. My prostě ale musíme dělat, pracovat, otřepat se z toho. Musíme jít do práce a bojovat. Nic jiného se dělat nedá. Jiný lék na to není. Možná jen... Na to teď ale není čas.“

Myslíte totéž co já?

„Nevím, na co myslíte vy.“ (usmívá se)

Na výměnu trenéra.

„Tak to ne. Tohle mě nenapadalo.“

Jak důležité bude zvládnout poslední dva zápasy základní části? Nejde ani tak o posun tabulkou, jako o správné naladění hlav na play off.

„Určitě, jde o získání sebedůvěry. Aby si mužstvo věřilo. Abychom i tyhle hraniční zápasy zvládali a dokázali je překlopit na naši stranu.“

Může k tomu pomoct i návrat kapitána Petra Vrány?

„Určitě, jeho role je v tomhle pozitivní a může být důležitá.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:31. Tomášek, 03:54. Kaše, 12:29. M. Forman, 56:56. Buchtele Hosté: 07:42. Daňo, 40:26. Marcinko Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Mikliš, Kempný, Krutil, Němeček, Jandus, Polášek (A) – E. Thorell, Horák, Tomášek (A) – M. Forman, Kaše, Řepík (C) – Buchtele, D. Vitouch, P. Kousal – Safin, G. Thorell, Konečný – Vauhkonen. Hosté: Kacetl (13. Mazanec) – Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Kaňák, Mar. Adámek, M. Doudera – M. Růžička (A), Vrána (C), Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Chmielewski – Hrňa, M. Roman, Buček – Kurovský. Rozhodčí Mrkva, Šír – Rampír, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 102 diváků