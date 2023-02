Důvody, proč Litvínov vyhnal zlé duchy: Tomek nad zlato i poker s hráči

V poslední chvíli se vzchopili. Litvínov po čtvrté výhře v řadě může místo obav z utonutí myslet na předkolo play off. Poprvé v sezoně Verva skalpovala plzeňské Indiány. Po vítězství 2:1 prchá před hrozbou baráže. „Už dlouho hrajeme o všechno a jsem rád, že jsme to urvali a odbojovali,“ liboval si autor obou gólů domácích Patrik Zdráhal. V článku iSport.cz si přečtětě, díky čemu Krušnohorci zahnali zlé duchy a dostali se do vyřazovacích bojů.