O co se ještě hraje v extralize: druhé místo, tygří naděje či boj o přežití

Základní část sezony hokejové Tipsport extraligy 2022/23 míří do svého konce. Vítězem se s přehledem staly Pardubice a jsou známí všichni účastníci vyřazovací části. Tím ale jisté výsledky v podstatě končí, boj v elitní soutěži pokračuje. Závěrečný týden nabídne zápasy, ve kterých kluby z horních pater a dna tabulky mají stále o co hrát. Bezpochyby nejnapínavější podívanou nabídne bitva o záchranu mezi Českými Budějovicemi a Kladnem. V článku iSport.cz se podívejte, díky čemu nadále zůstává napětí i ve finiši dlouhodobé části ročníku.

Honba za druhým místem Ve Vítkovicích prožívají rekordní sezonu. Více bodů než aktuální výběr kouče Miloše Holaně z předchozích mužstev v extralize ještě nezískal. Ostravané mají s momentálně 98 body velkou šanci zakončit základní část na druhém místě, v patách jim ale zůstává silný soupeř. Sparta po podzimním raketovém vzestupu, který se rozjel s příchodem trenéra Miloslava Hořavy, stále stoupá a od Ostravanů ji dělí tři body. Pražané mají navíc v závěrečném týdnu dlouhodobé části sezony pořádnou výhodu – domácí zápas k dobru proti Olomouci. Přímý postup do čtvrtfinále byl pro sparťany první krok, základní část ale touží zakončit na druhém fleku. V případě, že by Vítkovice i Sparta vyhrály všechny zbylé duely, měly by po posledním kole stejně bodů. Tým z hlavního města má ovšem lepší bilanci ze vzájemných utkání. Závěrečný program Vítkovic a Sparty úterý 28. 2.

Sparta - Olomouc (18:30) pátek 3. 3.

Vítkovice - Kometa (18:00)

Sparta - Mountfield HK (18:00) neděle 5. 3.

Kometa - Sparta (16:30)

Liberec - Vítkovice (16:30)

Poslední místenka do čtvrtfinále O třech ze čtyř přímých postupujících do čtvrtfinále play off je již rozhodnuto. Poslední místenku nyní drží Hradce Králové i díky deseti výhrám v řadě. S momentální formou má Mountfield náramně našlápnuto k udržení čtvrtého místa, jenže na východočeského rivala se lvem v logu se stále drápe Bílý Tygr. Liberečtí hokejisté chytli v závěru základní části rovněž skvělou fazonu. Po šesti vítězstvích za sebou se pořád mohou vyhnout předkolu. Zápas k dobru proti Pardubicím je velký bonus. „Pouze“ výhrami ale Severočeši do čtvrtfinále neproklouznou. Na Hradec ztrácejí pět bodů, musejí také doufat, že další triumf už v závěrečném týdnu nepřidá. Malá, ale stále reálná naděje. Závěrečný program Hradce Králové a Liberce úterý 28. 2.

Liberec - Pardubice (18:00) pátek 3. 3.

Sparta - Mountfield HK (18:00)

Karlovy Vary - Liberec (18:00) neděle 5. 3.

Liberec - Vítkovice (16:30)

Mountfield HK - Pardubice (16:30)

Soupeři pro předkolo O účast ve vyřazovací části ročníku už se nemusí nikdo obávat. Vyjma Liberce, který stále hraje o přímý postup do čtvrtfinále, si v předkole s jistotou zahraje sedm mužstev včetně úřadujícího mistra z Třince. V závěrečných zápasech základní části se hraje především o výhodu domácího prostředí, soupeře a nabrání sebevědomí. Byť se rozdělení může ještě pořádně zamotat, momentálně by například Bílí Tygři, pokud ještě neproklouznou do elitní čtyřky, začali play off v derby s Mladou Boleslaví, brněnská Kometa by čelila Karlovým Varům, Oceláři by vyzvali Litvínov a Olomouc by hrála s Plzní. Zbývající program jistých účastníků předkola úterý 28. 2.

Sparta - Olomouc (18:30) pátek 3. 3.

Karlovy Vary – Liberec (18:00)

Mladá Boleslav – Plzeň (18:00)

Olomouc – Třinec (18:00)

Pardubice – Litvínov (18:00)

Vítkovice – Kometa (18:00) neděle 5. 3.

Kladno – Karlovy Vary (16:30)

Kometa – Sparta (16:30)

Litvínov – Olomouc (16:30)

Plzeň – České Budějovice (16:30)

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 49 29 8 4 8 155:99 107 2. Vítkovice 50 27 4 9 10 153:118 98 3. Sparta 49 27 6 2 14 149:113 95 4. Mountfield 50 22 7 5 16 136:120 85 5. Liberec 49 18 8 10 13 145:124 80 6. Třinec 50 20 5 7 18 142:118 77 7. Olomouc 49 19 5 2 23 118:130 69 8. Brno 50 18 6 3 23 127:143 69 9. K. Vary 50 19 4 2 25 122:154 67 10. Plzeň 50 15 6 8 21 122:137 65 11. Litvínov 50 14 6 8 22 129:141 62 12. M. Boleslav 50 13 7 8 22 109:124 61 13. Č. Budějovice 50 13 5 6 26 122:153 55 14. Kladno 50 14 3 6 27 115:170 54

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Přímý boj o přežití Že by byl závěr základní části na dně tabulky nudný? Zapomeňte! Díky Českým Budějovicím a Kladnu, které od sebe dělí jediný bod, uvidí Tipsport extraliga napínavé drama až do konce. Jistě, pro třináctý tým skončí v neděli sezona, vidina jisté účasti v příštím ročníku nejvyšší soutěže a obří úleva ale zůstávají bezpochyby víc než motivující. Páteční přímá bitva o přežití mezi Motorem a Rytíři Jaromíra Jágra rozhodne, které mužstvo zahučí do nervy drásající baráže. Pokud uspějí Jihočeši, nedělní rozlučky se základní částí v Plzni už se nemusejí obávat. V případě kladenského úspěchu se ale boj o záchranu přesune i do posledního kola, kdy Středočeši hostí Karlovy Vary. Vzájemné zápasy Českých Budějovic a Kladna v sezoně Kladno - České Budějovice 2:1

Kladno - České Budějovice 1:6

České Budějovice - Kladno 6:2