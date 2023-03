Vrbata reaguje: Chybí respekt k práci druhých. Aberg bral mnohem míň

Velké haló v rozhovoru Jana Plachého pro iSport.cz vzbudila především zmínka o „tragickém“ platu pro švédského útočníka Pontuse Aberga, jehož angažmá nevyšlo podle představ. „Vyřčená měsíční cifra 550 tisíc je úplný nesmysl,“ vyvrací Radim Vrbata, jenž nabízí svůj pohled na dění v klubu, který se v minulých dvou sezonách procpal senzačně do semifinále play off. Letos už to tak slavné nebylo, skončil desátý. „Když jsem v listopadu společně s Vencou Nedorostem odcházel z Boleslavi, měl jsem za to, že jsem směrem k fanouškům vše řekl a uzavřel. Nedělá mi to radost, ale musím znovu,“ tvrdí.

Majitel Jan Plachý v nedávném hodnocení mj. kritizoval skladbu kádru v posledních dvou sezonách, kritika tudíž mířila i na vás. Berete ji?

„Honzovy rozhovory ve Sportu i na klubovém webu jsem četl. Otevřel v nich témata, o kterých jsme po našem odchodu v listopadu z respektu ke klubu a k procesu tvorby kádru pro příští sezonu nechtěli mluvit. Takže teď když o nich promluvil on, tak samozřejmě vůbec nemám problém se k tomu vyjádřit.“

Na mysli máte hlavně finanční záležitosti spojené s kádrem?

„Přesně tak.“

Celý ročník se nesl v duchu loňského prohlášení, že v sezoně 2022/23 je v Boleslavi nejdražší tým v historii, velkým tématem byl nákladný útočník Pontus Aberg. Byl i pro vás špatnou investicí, jako pro šéfa Plachého?

„Je třeba to vzít popořadě, zasadit věci do kontextu a hlavně je nutné řadu věcí uvést na pravou míru. Zkrátka zmínit fakta. Do klubu jsem nastupoval v lednu 2019 a dostal do ruky oficiální rozpočet na hráčský kádr pro sezonu 2018/19. Nebudu říkat konkrétní číslo, jen pro ilustraci uvedu, jak jsme s rozpočtem hospodařili v sezonách, za které jsme měli s Vencou Nedorostem odpovědnost. Oproti sezoně 2018/19 byl v následujícím ročníku rozpočet nižší o 22 procent, v sezoně 2020/21 o 27 procent, po snížení platů kvůli covidu dokonce o 38 procent, v sezoně 2021/22 pak o 18 procent. A konečně v právě skončené sezoně byl budget na hráče, v době kdy jsme končili, stále nižší o 6 procent než v sezoně 2018/19. A to jsme dnes o pět let jinde, v úplně jiném hokejovém prostředí.“

Narážíte na to, že odměny hráčů za posledních pět let výrazně stouply?

„Jistě. Do extraligy vstoupili v posledních letech dva velcí hráči, majitelé Sparty a Pardubic. Zadruhé, klubům se po covidu vrátil příjem od fanoušků. Zatřetí, přišli hráči z KHL kvůli válce na Ukrajině. Tohle všechno platy hráčů, nejen těch úplně top, ale i těch nadprůměrných a průměrných, posunulo na úplně jinou úroveň.“

Semifinálovou sezonu 2021/22 majitel Plachý hodnotil jako zázrak, náhodu a dílo převážně dvou, tří hráčů, kteří zahráli v play off. Rozumíte tomu pohledu?

„Takto podanému vyjádření chybí respekt k práci druhých. Lidem kolem tymu, kteří tomu věnovali čas a energii, se to asi moc dobře nečte. Hráčům nejspíš taky ne. Většina z nich šla po nelehké sezoně s patnácti týmy a startu v LM doslova na krev, hráli na hranici svých možností, s různými zraněními. Pokud si teď přečtou, že to celé byla vlastně náhoda… Nevím. Podle mě v play off, v sériích na tři, na čtyři vítězné zápasy žádné náhody neexistují.“

Velký ohlas vzbudila Plachého informace o měsíčním platu 550 tisíc korun pro švédského útočníka Pontuse Aberga. Majitel klubu ji označil za tragédii. Není to na Boleslav skutečně příliš velká suma?

„Asi rozumím, proč je to takhle prezentováno, ale ta částka je nesmysl. Opět zmíním fakta.