Potvrzeno: Pešán se vrací do Liberce! Plná zodpovědnost za skladbu týmu

Filip Pešán se po divokém konci v reprezentaci "uklidil" do Švýcarska

Novinka, kterou extraligová scéna netrpělivě očekávala. Filip Pešán se po své poslední štaci ve Švýcarsku vrací do Česka, znovu povede z pozice hlavního kouče liberecké Bílé Tygry. Klub to oznámil ve čtvrtek dopoledne na svém webu. Pod Ještědem naopak nepokračuje dosavadní trenér Patrik Augusta, který spolupracoval se Severočechy pět let a vybojoval s nimi Prezidentský pohár i účast ve finále.