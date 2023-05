Pozor, akce! Pardubice (u)loví Varaďu. Ladí se poslední detaily smlouvy

Vyhrát základní část a pak padnout v sedmém semifinále? Pro Pardubice málo, nečekaně se rozhodly měnit trenéra, Radim Rulík by měl skončit. Hlavní plán je už nějakou dobu v běhu, majitel klubu Petr Dědek oslovil před několika dny Václava Varaďu. Jednání s ním míří do finále, možná už ve čtvrtek by si měl plácnout s Dynamem. Ve středu se ladily detaily dohody.

Šok? Slabé slovo. Před rokem Pardubice sebraly Mladé Boleslavi trenéra. Zalíbil se jim Radim Rulík, takže ho vyplatily ze zbytku kontraktu a podepsaly s novým koučem dlouhodobou smlouvu v Dynamu. Plán? Dva roky a pak jede další opce. Vize? S Rulíkem se začnou sbírat poháry a medaile. Realita? Vítězství v základní části a k tomu bronz za konec v semifinále. Ve výsledku solidní práce, žádný propadák. Pohár jeden, medaile jedna.

Ale aktuální situace říká, že tohle bylo málo. O tenhle pohár úplně nešlo, o bronzový odlesk taky ne. Rok je pryč a Radim Rulík nejspíš ve čtvrtek v Pardubicích uslyší, že on taky. Majitel klubu Petr Dědek několik dní jednal s Václavem Varaďou, který po třetím titulu v řadě s Třincem rok nikde netrénoval, jezdil po stážích, poslouchal nabídky. Několikrát ho oťukávala Sparta, teď v létě taky. Ale k dohodě nedošlo. Naopak s Pardubicemi by si Varaďa plácnout měl. Ve středu večer se zdálo, že chybí opravdu už jen doladit nejmenší detaily.

Na druhou stranu, v hodně podobné fázi měla být jednání Varadi se Spartou v listopadu a na poslední chvíli se dohoda rozpadla. Do klubu nakonec nastoupil Miloslav Hořava.

Petr Dědek v rozhovoru pro pardubickou MF Dnes pronesl, že klub prožil krásnou sezonu, nicméně zklamání z vyřazení v semifinále nevyprchalo: „Na finále jsme měli, ale rozhodly maličkosti. Musíme se poučit.“

Určité výhrady pak měl Dědek k trenérům: „Mockrát jsem jim říkal, ať něco udělají s přesilovkou. Speciální formace nám vůbec nefungovaly. Ovšem když jim to řeknete pětkrát, desetkrát a oni je stále staví stejně, pak je to těžké. Ale neradili jsme jim, jen jsme si řekli své. Nakonec je to jejich rozhodnutí.“ Zároveň přidal, že změny na lavičce nejsou na pořadu dne.

Nakonec ale nevydržel čekat, že by si Varaďu zamluvil někdo jiný, takže rozjel jednání s renomovaným koučem. Druhého, který v zimě získal nečekané stříbro s reprezentační dvacítkou, se plánuje vzdát.

Podle několika zdrojů nakonec Pardubicím nasazení Rulíka u reprezentace začínalo víc a víc vadit. Aktuální vyjádření Petra Dědka se ale sehnat nepodařilo.

Pokud se něco zásadně nezmění a situace nenabere nečekaný směr, Pardubice brzy představí Václava Varaďu jako svého nového trenéra. Měl by obnovit i svoji osvědčenou partu z Třince, tím pádem se na lavičku vedle něho postaví pravděpodobně Aleš Krátoška s Markem Zadinou.

Varaďa působil jako hlavní trenér Ocelářů v letech 2017-2022. Vždy, když se hrálo play off, s nimi došel do finále, třikrát slavil titul. V klubu před rokem skončil, protože si přestal rozumět se sportovním ředitelem Janem Peterkem. Situace dospěla do bodu, že buď trenér, nebo manažer a vedení se postavilo na stranu manažera.

Varaďa byl během sezony i kandidátem na volné místo ve švýcarském Bernu, ale nic nebylo tak žhavé jako listopadová Sparta. Do práce by ale měl nastoupit teď, v Pardubicích.

