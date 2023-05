Varaďa? Pardubice chtějí vyhrát, chtějí to hned. Nevěří na sportovní zákony

Důvod je jeden: Dynamo chce vyhrát. Majitel klubu Petr Dědek přestal cítit, že s Radimem Rulíkem se to povede. On platí, on rozhoduje, on má právo dělat, co si myslí, že je pro jeho klub nejlepší. A patrně nechtěl, aby si Varaďu zamluvil někdo jiný, nechce o něj přijít, protože podle něj je ten pravý.

Na druhou stranu to nevysílá ale moc dobrý signál, že Pardubice opravdu chápou, jak vyhrávat. A že vědí, jak i Václav Varaďa došel ke své vítězné auře v Třinci.

Svoji cestu si tam postupně chystal. V prvním roce dokráčel do finále, po základní části bral třetí místo. Zlato se taky nekutalo hned. Dynamo postavilo k sobě výjimečně silné hráčské osobnosti, jen zkrátka nemělo vítězný tým. Utekly mu detaily, ne sezona.

Ale kdyby Tomáš Hyka dal tři sekundy před koncem sedmého semifinále trestné střílení? Nebo by se chvíli předtím střela Roberta Kousala odrazila od tyče do brány? A Pardubice v impozantním sedmém semifinále vyřadily Oceláře v prodloužení?

Klub by došel do finále, takže patrně by i pohled na sezonu byl OK. Ovšem i když si vybavíte náladu bezprostředně po porážce, celá hala aplaudovala navzdory nezdaru, nadšeně tleskala za kvalitní boj. Přijala porážku, které někdy patří i k budoucím vítězstvím. Vedení klubu ale ne.

Tím, že plánuje najmout „profesionálního vítěze“ Varaďu dalo najevo, že porážky jsou slovo, které se musí škrtnout, neexistují.

Abyste vyhrávali, musíte být trpěliví, vlastně i počítat s tím, že abyste příště vyhráli, můžete prohrát. Jen se z nezdaru nesmíte hroutit.

A tohle právě z Pardubic nyní cítíte. Šly po správné cestě, budovaly vítěznou auru. Najednou přichází signál, že je všechno špatně.

Kdyby Rulík zůstal na lavičce, měly by v příští sezoně větší šanci vyhrát, než pokud tam nastoupí teď Varaďa. Proč? Oba jsou velmi kvalitní trenéři, ale i Varaďa si bude muset projít poznávacím kolečkem, seznámit se s klubem, s hráči, se zákulisím, všechno chystat a ladit. Nastavit svoje pracovní prostředí.

Navíc Dynamo se snaží být maximálně otevřené, působit na fanoušky přátelsky, přitáhnout je blíž ke klubu. S novým koučem musí ale počítat, že se pravděpodobně zatáhne železná opona, kterou spustil v Třinci. Varaďa bude chtít velkou moc, ne se někomu zpovídat a vysvětlovat.

A s tím může narazit.

Petr Dědek Pardubice zachránil od pádu do 1. ligy, možná i od zániku. Investoval do klubu hodně peněz, aby vyleštil značku a přivedl výjimečné hráče.

Teď ukazuje, že nechce na nic čekat. A že nevěří na to, že cesta k vítězství je proces. Změna na trenérském postu má být signál, že úspěch se dá zařídit hned, stačí najmout ty správné lidi.

Jen historie prakticky každého sportovního klubu říká opak. Koupíte si hráče, ale úspěch ne. Kdo moc tlačí na pilu, vyláme na ní zuby.

