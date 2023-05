Sparta blízko řešení: Rulík k parťákovi, manažeři visí ve vzduchoprázdnu

Je to už více než pět týdnů, co hokejové Spartě skončila sezona. Od té doby? Ticho po pěšině. V klubu jako na trní čekají na kroky majitele Karla Pražáka. Hlavní otázka: zůstane v čele týmu trenér Miloslav Hořava? Poslední zprávy říkají, že ano. Doplnit by ho mělo nečekané jméno. Radim Rulík. Ještě před týdnem by málokdo čekal, že úspěšný kouč bude z Pardubic odejit. Teď se k tomu schyluje. A v Praze už nahazují udici.