Dědek o Varaďovi i konci Rulíka: Naše odpovědnost. Přišla nejlepší doba

Prozradíte důvody, proč skončil Radim Rulík?

„To je úplně jednoduché. Václava Varaďu jsem zkoušel už před rokem, ale tehdy ještě nebyl připravený na nové angažmá. Když Dynamo vypadlo, oslovili jsme ho, jenže on ještě hrál. V té době nebyl prostor se domluvit, tak jsme šli dál.“

A získali Rulíka, působit u vás mohl až tři roky. Proč po jedné sezoně končí, když Pardubice vyhrály základní část a získaly bronz?

„Podepsali jsme Radima na dva roky a pak možnou opci. To není žádná koncepce, tu děláte na pět let. My jsme trpěliví, umíme dát prostor na práci. Jen teď nastala situace, kdy jsme si s Radimem něco vyhodnotili a do toho byl volný Varaďa. Řekli jsme si, že je vhodné udělat další krok a domluvit se s ním, protože za rok bychom stáli před situací, že hledáme trenéra. Rozhodli jsme se, což je naše právo a naše odpovědnost.“

To vám nikdo neupírá. Prostě jste se báli, že vám Varaďu někdo sebere a za rok už nebude na trhu?

„Ale my se ničeho nebojíme. Koho bychom se báli? Pardubice jsou ambiciózní tým a nechtěli jsme hledat za rok trenéra. Proto jsme udělali tenhle krok teď, vyhodnotili jsme si, že je nejlepší doba. Radimovi jsme poděkovali, sezona neskončila průserem, vyhráli jsme základní část a máme bronzovou medaili. Jen je to jak v manželství, když nejste úplně přesvědčeni, že vztah bude fungovat dlouhou dobu a že se na koncepci třeba úplně neshodnete, tak si podáte ruku a jdete dál. Někdy jdete k soudu, jindy se domluvíte.“

A vy jste se s Radimem Rulíkem domluvili?

„Ano, domluvili jsme se, jedeme dál. Není za tím nic špatného, a nic za tím proboha nehledejte.“

Jen je to nečekané, což mě vede k otázkám, co vás k takovému kroku vedlo. Na první pohled se jeví netrpělivě.

„Chceme posouvat Pardubice dál. A trpěliví jsme, dobře víme, že se titul nedá koupit. Máme tady teď trenéra, který bude v Pardubicích bydlet, bude pro nás makat na sto dvacet procent. Radim chtěl dál pokračovat u dvacítky a bydlí daleko od Pardubic. To jsou aspekty, které je potřeba zohledňovat. Jde o drobnosti, které mohou hrát v sezoně taky roli. Je to naše odpovědnost a naše koncepce. Do toho si nenecháme nikým mluvit. Chápu, že má každý mnoho připomínek, většinou negativních. Ale pokud si někdo myslí, že to bude dělat lépe, ať si koupí klub a jde nám ukázat, jak se to dělá.“

Tak třeba se někdo takový najde. Jen se zeptám, kdyby Tomáš Hyka dal v sedmém zápase semifinále nájezd, vy jste nakonec Třinec vyřadili. Taky byste se s Radimem Rulíkem rozešli a domluvili se s Václavem Varaďou?

„Na kdyby se ve sportu nehraje. Kdyby rozhodčí pískli fauly, které byly, my dostali přesilovky, tak... Prostě ne, na kdyby se nehraje. Na tohle vám odpovídat nebudu. Realita je taková, že nikdo fauly nepískl, Tomáš Hyka nájezd nedal a situace se nějak vyvinula. Kdybychom před dvěma roky porazili ve čtvrtfinále Budějovice, tak Richard Král taky pokračoval jako hlavní trenér. Jedním z jeho cílů byla čtyřka, druhým medaile. Ani jednoho nedosáhl, tak odešel. Taky to nebyl průser, skončili jsme šestí. Jen byl cíl, který se nepodařilo splnit. Rozumíte? Něco nastavíte a musíte si po tom jít.“

Určitě dobře víte, proč nakonec Václav Varaďa skončil v Třinci. Znamená to, že v Pardubicích dostane tak velké kompetence, které chtěl mít tam?

„Ale s tím naprosto nesouhlasím. Vždycky se jedna věc napíše a druhá je pravda. Václav Varaďa je komunikativní borec. Nechce žádný nesmysly, na všem jsme se shodli velice rychle. Je konstruktivní. Co se napovídá, není pravda, on je normální komunikativní borec.“

Napovídá? Jenom vycházím z toho, co říkal majitel Třince Ján Moder. Předpokládám, že vědel, co říkal, když tvrdil, že pokud chce Václav Varaďa létat moc blízko u Slunce, může vás spálit.

„Oni napovídali i to, že bychom měli nechat rozhodčí na pokoji. Každý něco napovídá, tak to je. Já vám říkám, že máme korektní vztah, rychle jsme se dohodli a jeho přístup k hokeji se mi líbí. Rychle jsme všechno uzavřeli, pro mě je tady jasná vize, jasná odpovědnost a jdeme pracovat.“

Tím pádem není nic nastavené tak, že musí být v prvním roce zlato, jinak bude zle? Smlouva na pět let je tedy koncepce, jak jste říkal.

„To je podpásová otázka, jen aby se to četlo. Na tohle se vykašlete, my tady žádný tlak na nikoho nevyvíjíme. Tohle vám přeci říkal i Rulík hned po semifinále.“

To není žádná podpásová otázka, pouze se ptám, jak má Varaďa nastavenou výchozí pozici.

„Není tady žádný tlak, klub je pokorný. Jasně, chceme vyhrávat, chceme dělat medaile a děláme je pro fanoušky, pro značku, která je tady už sto let. V každém případě máme chuť vyhrávat. Jestli získáme pohár, tak se to povede. A jestli ne, vyjde to třeba další rok, nebo pak. Čeká nás Liga mistrů, Spengler Cup, my určitě nějaký úspěch uděláme. Klub nebude za ořezávátka, jsme ambiciózní. Ale znovu, žádný tlak, žádné medaile neslibujeme. Každá firma, která chce být úspěšná, musí mít ambice, pokud je nemáte, firmu neposouváte, naopak se firma ztrácí. Jasná vize, my máme jasnou vizi.“

Může se teď i kádr měnit podle pohledu Václava Varadi? Přichází někam, kde je tým hotový.

„Václav Varaďa bude mít pohovory s hráči, pak vše společně vyhodnotím a uvidíme, jak se situace vyvine. Má velice dobré názory, ale žádné rozhodnutí bych nechtěl předjímat.“

