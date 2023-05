Motor mají probrat Hanzal a Nedorost: Tlustá čára, hráči chodili všude jinde

Pokud nevlastníte stovky milionů, zato extraligový klub ano, nemůžete donekonečna jen nakupovat hráčské zboží na trhu. Potřebujete vlastní odchovance. A nejen do počtu, ale i na klíčové pozice. Kolik takových v Českých Budějovicích v posledních letech měli? V lepším případě hrozně málo. Změnit to má revoluce v Motoru u mládeže, které se ujímají bývalí respektovaní hráči. Mezi jinými Martin Hanzal a Václav Nedorost .

Co chystáte a jaký máte plán?

Nedorost: „Chceme vychovávat hráče pro áčko, dostávat kluky do velkého hokeje. Zase a tak jako tomu bylo v minulosti. Je to základ všeho. Posledními odchovanci v áčku byli snad Lukáš Sedlák, Roman Horák a naposledy Pavel Novák. Ten tady vyhrál extraligu dorostu před šesti roky, ještě u toho byl Martin Beránek. Od té doby do áčka nešlo nic. Naší vizí je okysličit celé zdejší prostředí. Mým úkolem bylo přivést trenéry, kteří s klubem nejsou spjatí a nejsou navázaní na žádné dosavadní vazby. Chtěli jsme to tu celé změnit, udělat tlustou čáru a znovu to nastartovat.“

Hanzal: „Na mně bylo dovést schopného manažera mládeže, kterým je právě Venca. Ten tu v minulosti chyběl. Chvíli jsem se v tom plácal já, po čase jsem se s Vencou domluvil, aby sem přišel. Pro mládež je to ohromné plus, protože českou hokejovou mládež má perfektně zmapovanou, věnoval se jí už na předchozí štaci v Boleslavi. Má spoustu kontaktů, navíc je manažerem reprezentační osmnáctky. Slibuji si od něj, že to tu dá do kupy.“

Máte hráčský materiál v potřebné kvalitě, s potenciálem?

N: „Důležité je, že se podařilo splnit cíl a postoupit z druhé nejvyšší soutěže do juniorské extraligy. Za to bych chtěl odcházejícím trenérům poděkovat. Splnil se důležitý cíl. Ale materiál se bude muset doplnit, abychom byli v nejvyšší soutěži konkurenceschopní. Ročník 2007 tu skoro neexistuje. Musím hráče sehnat jinde, věřím, že jich dostatečný počet nalákám na naši novou vizi. Hledáme hráče, kteří mají zájem pořádně a poctivě pracovat. V tomto ohledu je pro nás důležitou osobou Jirka Novotný, nedávno jmenovaný nový sportovní manažer áčka Motoru. Jsme v dennodenní komunikaci, on je tou potřebnou zárukou, že hráč, který si šanci v áčku zaslouží, tak ji určitě dostane.“

H: „Tvrdá práce je základ. Jak už Venca nastínil, přichází k nám celá řada nových trenérů. Jsem u toho asi čtyři měsíce a mým prvním velmi silným poznatkem bylo, že tu velmi silně vázla komunikace mezi trenéry. Ať už v akademii nebo u žáků. Nedělo se, že by například devátá třída komunikovala s dorostem a podobně. Aspoň jednou týdně si sednout je přitom nutnost. Potřebujete si říct, který mladší hráč může naskočit do staršího výběru a podobně. Hlavní však je vybudovat herní návaznost, aby všechny kategorie šly stejným směrem a neopravovaly se tady návyky, které jsou v každé kategorii jiné, podle toho, jak si to trenéři rozhodli. Společná klubová koncepce tady nebyla žádná. Přitom jde o nutnost. Ideální by bylo, aby dorost a juniorka navazovala i na podobnou práci v áčku.“

Jak velký problém bylo, že zajímaví hráči ze spádových oblastí nechodili do Motoru, nýbrž do Plzně, do Boleslavi a podobně?

N: „Přesně takhle to nechceme. Tohle musíme narovnat. Poloha Budějovic je skvělá v tom, že je tu spousta klubů v okolí. Jenže z nějakého důvodu hráči odcházeli jinam. Do Sparty, do Boleslavi, do Plzně. Všude jinam, jenom ne do Motoru. Což je špatně. Na nás bude ukázat mladým klukům práci, která obstojí a bude jim dávat smysl. Řeči nemají cenu, ukázaná na ledě platí. A o to se se všemi novými trenéry budeme snažit. Na plné pecky. Všichni moji spolupracovníci to berou jako obrovskou výzvu a velkou šanci.“

U mladých hráčů musíte vzbudit nadšení, souhlasíte? Není to jen o tupém drilu. Dost často se mluví o tom, že tady hráči trénují tvrdě, ale vlastně neví proč a ani je to moc nebaví…

N: „Právě proto jsem do Motoru vybíral trenéry, kteří jsou toho schopni docílit. Kteří vědí, jak u kluků probudit motivaci, pokud ji nemají automaticky. Nestřílel jsem podle jmen, ale vybíral trenéry, jimiž naprosto důvěřuji. Vím, jakým stylem pracují a na čem jim záleží. Jsou to ti praví. David Vrbata, Radim Skuhrovec, Arpád Györi nebo Jindra Kotrla, Zdeněk Kutlák. Všechno borci, co mají hodně za sebou. Do žáků tu mám Adama Tomáška, jednoho z nejlepších českých trenérů na dovednosti. Tahle jména mi dávají jistotu, že nemůžeme naše cíle nesplnit.“

H: „Venca se a s Filipem Novákem veškerá jména diskutoval a přesvědčil nás. Za výběrem trenérů stojíme společně. Samozřejmě, že ukáže čas.“

Martine, sám vedete velké a známé letní hokejové kempy, stále je problém s nadšením či motivací dětí a teenagerů?

H: „U nejmenších je nadšení obrovské. Myslím mladší a starší žáky, hokej je hrozně baví. Bod zlomu přichází v dorostu, kdy řadě kluků dojde, že se hokejem živit nebudou nebo budou hrát maximálně druhou ligu. Nadšení z nich opadá, přicházejí jiné zájmy, omlouvají se z tréninků, začínají chodit na brigády, aby měli peníze a podobně, první holky… Klíčové je, že nadšení nechybí malým, u nichž je potřeba správně zapracovat v přechodu do dorostu, v deváté řídě.“

Nejvyšším cílem výchovy v evropských zemích bývá draft NHL. Máte to stejně či podobně?

N: „Nynějším prvotním cílem u dorostu a u juniorky je nespadnout z extraligy. Příští sezona bude pro obě kategorie extrémně těžká. Není pro nás zásadní, zda mezi elitou obsadíme čtvrté nebo šesté místo, zaměříme se především na správný rozvoj každého hráče. Z práce v Boleslavi vím moc dobře, že klukům je potřeba věnovat se s maximální péčí a i individuálně. Do toho spadá i to, aby jim neubližovalo zbytečné postaršování a nesmyslné posuny do vyšších kategorií. To jim škodí. Počítáme s daleko větším objemem individuálních tréninků v rámci akademií, s rozšířením dovednostních tréninků, včetně žáků. Jde nám o to, aby nemuseli využívat komerční kempy, ale veškerý servis měli ve vlastním klubu. S tím souvisí i to, abychom měli nad nimi dohled my sami. Kempů se tu vyrojily mraky, ale úroveň některých je velmi pochybná.“

V českém hokeji bývá problém propojit tréninky se studiem. Jak to funguje u vás?

N: „Problém je to vždycky. Bohužel to v naší republice není tak dobře propojené a navázané na sebe jako ve skandinávských zemích. Spolupracujeme se školou, kde mají dopoledne sportovní činnosti, takže nezameškávají důležité předměty. Ale je to spíš výjimka, ideálně si představujeme daleko hlubší propojení dalších škol v návaznosti na hokej. Je to ovšem běh na delší trať. Pozitivní je, že spousta kluků, kteří vycházejí nyní z deváté třídy, jde právě do zmíněné školy, kde funguje propojení se studiem.“

Co říkáte novému uspořádání juniorských a dorosteneckých soutěží?

N: „Osobně bych extraligovou juniorku nerozšiřoval ze čtrnácti na šestnáct. Kvalitě to nepomůže. Spíš bych se ještě bavil o zúžení ze čtrnácti na dvanáct. A dorost? Před dvěma roky bylo 30 mančaftů, letos 24 a nyní dvacet. Věřím, že v dorostu se kvalita zvýší. Konkrétně u nás v Motoru kategorie U17 není vůbec špatná. Jakmile se play off hrálo se všemi hráči, kteří sem spadají a nebyli nesmyslně posíláni o kategorii výš, hrála se skvělá utkání. Fakt skvělá. Kdyby kluby přemýšlely o správném rozvoji hráčů, dorostenecká extraliga bude mít hodně dobrou kvalitu.“

H: „Já bych hlasoval pro dvanáctičlennou juniorku. Měl jsem teď možnost být s našimi trenéry a s hráči na střídačce při juniorské lize, v druhé nejvyšší soutěži. A tady je to špatné. Mluví se spoustu let o tom, proč od nás mladí kluci chodí do Kanady hrát juniorku. Důvod je naprosto zřejmý. Konkurence tady a tam. Kvalita naší juniorky nedosahuje ani z poloviny úrovně té kanadské. Byl jsem tam, vím, jak to v ní chodí. Jasně, v Kanadě žije víc obyvatel, na kemp přijde padesát hráčů a trenér si vybere dvacet nejlepších. Což u nás neexistuje. Čili jediným způsobem, jak zkvalitnit mládežnický hokej, je ubrání účastníků v lize s tím, že lepší hráči proti sobě častěji hrají. Tím logicky stoupá kvalita zápasů a zrychluje se vývoj hráče. Pokud snížíme počet účastníků v nejvyšších soutěžích, pak se nám přece zvedne úroveň i o patro níž.“

N: „Hlavně ať nová podobě soutěží vydrží a po nějakém čase přijde upřímné vyhodnocení. Nikoli z toho pohledu, že to někomu nevyhovuje, a tak se to zase změní. Co se mi nesmírně líbí, od svazu přišel výborný tah zaplatit trenéry. Do oddílu akademie jde ze svazu 60 tisíc na dva trenéry dorostu i juniorky. Což už jsou hodně zajímavé peníze. Manažer klubu už má pořádné páky na to, aby se trenéři věnovali své práci naplno a nemuseli mít ještě jinou bokem. Jde o finance, na které třeba nedosáhnou ani trenéři v Chance lize. Věřím, že i tenhle krok zlepší kvalitu ligy i trenérskou.“

V českém hokeji se neustále naříká, že v extralize nedostávají adekvátní prostor teenageři. Jak to vnímáte?

H: „Pokud někde dostávají šanci mladí kluci, tak především v Plzni a pak asi v Brně. Teď je otázka, co znamená příležitost. Aby za něco stála, považuji za klíčové umístit talentovaného kluka do ljany mezi dva dobré hráče. V Motoru by to například znamenalo hodit Drančáka ke Gulašovi s Pechem. Martin Nečas taky rostl vedle Martina Erata. Taky dělal chyby, ale to je automatické, s těmi se počítá. Nikdo přece nemůže po mlaďasovi chtít, aby v pěti zápasech dal osm gólů. Ten kluk musí cítit podporu klubu. Že je i přes zjevné chyby nasazován do přesilovek a deset zápasů je tam ponechán.“

My tady dost často vozíme mladé hráče po republice na tři minuty hokeje.

H: „Právě. To klukovi nic nedá, ve čtvrté lajně mu to žádný rozvoj nezajistí. Proto právě mladí borci radši vsadí na zámořskou kartu. Já byl úplně ve stejné pozici. Draftovali mě v prvním kole, v Budějovicích se zrovna postupovalo do extraligy a mně tu naslibovali, že budu hrát druhou lajnu. První zápas se hrál na Kladně a já šel na led dvakrát ve třetí třetině... Ve stejném nebo podobném duchu se to se mnou táhlo až do Vánoc. Tak jsem sebral a šel do Kanady hrát juniorku. Beru, že někde hrají o padáka a je pro ně složité dávat velký prostor nezkušeným mladým hráčům. Jenže oni se jinak progresu nedočkají. Jejich talent se rozvine jedině tehdy, pokud bude mít k ruce dva šikovné zkušené hokejisty, kteří ho něco naučí.“

