Novotný o změnách v Motoru: Jeden hráč do áčka ročně bude fantastický

S pukem na holi se rozjížděl v Jindřichově Hradci, v Budějovicích jako junior nakopl kariéru mezi chlapy. A přesně takhle si Jiří Novotný představuje provoz v Motoru, kde by rád do áčka nabíral schopné mladé hráče z vedlejších kabin.

Slyšeli jste to prakticky celou sezonu při návštěvách extraligových bitev Motoru. „Potřebujeme víc našich mladých kluků,“ vzdychali mnozí fans na tribunách. A měli pravdu.

Po comebacku juniorů do nejvyšší soutěže a s nástupem nových šéfů mládeže dorazil do Budvar arény optimismus. Byť zatím lehký. Nikde není psáno, že dne na den se vše změní k lepšímu. Ale impuls byl zapotřebí.

„Mít kvalitní hráče v mládeži je v klubovém hokeji alfou a omegou. Nechci tvrdit, že by tu dříve mládež nefungovala, nebyl jsem u toho a nemohu se k tomu vyjadřovat. Ale rozhodně jsem rád, že přichází změna a já jsem přesvědčený, že všichni ti kluci, kteří do toho jdou, jsou zárukou, že se kvalita týmů začne posouvat nahoru. Až se to zvedne na úroveň, která tu kdysi byla,“ věří sportovní manažer Motoru Novotný.

Ví, že odchovanci jsou klíčoví. Nejen vzhledem k patriotismu a k tomu, že pak nemusíte nakupovat tolik dražších importů. „Pro nás v áčku je každý odchovanec vítaný. Samozřejmě, že čím víc, tím lépe. Netlačíme však na pilu, i kdybychom každou sezonu začlenili jednoho hráče, který si v extralize poradí, budu to považovat za fantastický výsledek a ocenění perfektní práce,“ přibližuje Novotný své požadavky vůči trenérům juniorky či dorostu.

Sám záměrně přivedl na jih nové trenéry, kteří dlouhodobě a úspěšně pracují s talenty. Ladislav Čihák a Jiří Hanzlík v minulosti kvalitně i kvantitativně zaplňovali plzeňskou dálnici mezi šatnou kluků a chlapů.

„Tihle trenéři rádi pracují s mladými a mají s nimi i výsledky. Ladí to s naší vizí, ale i nutností a povinností doplňovat extraligový kádr o vlastní mladé hokejisty. Jasně, záleží na síle ročníku, každý není stejný. Teď se nám klubou kluci, jako jsou Bubeník a Drančák, kteří se ocitli i v reprezentaci.“

Teď jde o to, aby jejich rozvoj nabral správný směr a po cestě se neutopili. „Samozřejmě, že s klukama je třeba správně pracovat, určitě musí zesílit. Budu ale jedině rád, pokud už letos prokážou potřebnou kvalitu a naskočí do áčka. Klíčový je přístup, ten ovšem považuji za automatický,“ vzkazuje Novotný.

Jako hráč, jenž prošel světem NHL, KHL či švýcarskou ligou si uvědomuje, že v tuzemsku je stále dost prostoru ke zlepšení. „Rozdíl je v mentalitě toho kterého národa,“ míní mistr světa z roku 2010 a inspiraci pro své ovečky nachází ve Švýcarsku. „Tam je například normální mít i před zápasem rozcvičení s posilovnou dohromady. Funguje to i jako prevence před zraněním. U nás se to zatím moc nenosí, což je možná škoda a nebylo by od věci to zavést. U nás se pět, deset minut před tréninkem pije kafe. Na tomhle bychom měli zapracovat. Jsou to detaily, které ovšem ve finále rozhodují,“ připomíná.

Post šéfa hokejových operací v Motoru získal před pár týdny, předtím působil jako hráčský agent. Nyní doufá, že v Motoru něco nového úspěšného nastartuje. Nebere to tu jako krátkodobý šolich. „Doufám, že tahle práce není na rok, na dva, chci to dělat dlouhodobě,“ tvrdí. Také proto podepsal s novými kouči na tři roky.

Motor budou mít dál na hrbu Milan Gulaš s Lukášem Pechem, už je však nutné, aby se do role lídrů vypracovali mladší hráči. „Klobouk dolů před oběma klukama, ale musí se k nim přidat střední generace a vytvořit celistvý konkurenceschopný tým. Aby čtvrtý centr nebyl spokojený se svojí pozicí a chtěl vytlačit z místa třetího centra, třetí druhého a druhý, aby vytlačil Pecháčka,“ popisuje detailně, o co mu půjde. „Tihle kluci výkonnost mají, jen je smutné, že na ně nikdo moc netlačí. Není dál možné, aby hráč přišel po pěti špatných zápasech do kabiny a věděl, že svou pozici má jistou a bude hrát i příště. Tak takhle určitě ne,“ zvedá Novotný varovný prst.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE