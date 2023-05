Expert Voráček! Sako jsem zapnul jen tak tak, smál se. Jiříček ho chválil

Na hlavě typickou bekovku. Na tváři úsměv, na sobě sako. „Ale málem jsem ho nezapnul!“ ukázal pobaveně na břicho. Jakub Voráček, někdejší kapitán reprezentace a třetí nejproduktivnější český hráč v historii NHL, se ujal nové role. Experta České televize. „Já, který teď chce mít klid od rozhovorů, jsem na to kývnul, co?“ smál se ryšavý sympaťák. Ale bylo vidět, jak si novou roli užívá. „Nedivím se, že do toho šel. Mluvit umí skvěle,“ hlásí obránce David Jiříček.

Před včerejším zápasem, v němž národní tým v rámci Českých her v Brně prohrál s Finy 2:3 po prodloužení, ležela na stole v tiskovém středisku netradiční akreditace.

V chumlu kartiček nachystaných pro pracovníky ČT se vyjímala i jedna se jménem: JAKUB VORÁČEK. I s jeho fotkou.

Dlouholetý kapitán reprezentace totiž přijal pro tenhle turnaj roli experta a spolukomentátora. A bylo vidět, že ji bral se vší vážností. Když se vhodilo úvodní buly, po krátkém pozdravení s redaktorem iSport.cz zavelel: „Už musím jít, aby mi nic neuteklo.“

Usadil se na vysokou židličku za zadním plexisklem. A koukal na dění na ledě. Potom se během třetiny přesunul na tribunu, na níž zápas sledovali i hráči, kteří tentokrát měli volno.

Což byl rovněž případ talentovaného obránce Davida Jiříčka, jenž je členem organizace Columbus Blue Jackets. Právě v ní se potkal s Voráčkem. Od českého veterána, jenž musel kariéru přerušit kvůli přetrvávajícím problémům po sérii otřesů mozku, dostával na začátku své zámořské štace cenné rady.

Během zápasu to vypadalo, že oba na dálku hrají taky. Nevydrželi chvíli v klidu, živě gestikulovali. „Kros! Dej mu to!“

Voráček s Jiříčkem zápas prožívali. „Atmosféra je super. Přesně tohle mám rád,“ říkal obránce Blue Jackets, který by se od příští sezony měl nastálo zabydlet v sestavě. Voráček už naopak patří Arizoně Coyotes, která převzala jeho kontrakt. Což znamená, že návrat k hokeji bude složitý.

O tom se nechtěl bavit, i když udělá maximum, aby to v hokeji pro něj nebyla konečná… Při krátkém rozhovoru zmínil, že přibral pár kilo, ale na první pohled to na něm není vidět. „Protože jsem si to sako zapnul, takže mi zmáčklo břicho. Ale bylo to jen tak tak,“ smál se.

Teď každopádně vidí hokej z druhé strany. A nová role mu sedí. „Jo, baví mě to,“ řekl krátce po druhé přestávce, kdy si v útrobách brněnské arény šel do automatu pro něco k pití. „Věřím, že lidem zase můžu nabídnout trochu jiný pohled na hokej,“ dodal světový šampion z roku 2010.

Hokejem žije. Sleduje NHL, ale i extraligu. Twitter zásobuje svými postřehy a glosami. Vyžívá se v taktických maličkostech, na ně má velký cit. „Navíc umí skvěle mluvit. Takže si myslím, že tohle je pozice přímo pro něj,“ hlásí Jiříček.

Voráček se v Brně objeví i o víkendu, kdy by měl dělat i spolukomentátora. „Bude to něco novýho, ale těším se,“ hlásí útočník, jenž za národní tým odehrál 83 zápasů, v nichž nastřílel 16 gólů. V roce 2015 dělal kapitána při domácím šampionátu v Praze.

Teď se stal jedním z patronů toho nadcházejícího za rok. Opět v Česku. A třeba se stane zázrak, a 33letý útočník si na něm i zahraje.

Když ne, mohl by fanoušky bavit svými cennými postřehy.