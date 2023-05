Průšvih v Hradci. Tři hráči neprošli dopingovou kontrolou, co jim hrozí?

Pokud v Hradci Králové v těchto dnech u někoho ještě doznívala stříbrná euforie z historické extraligové sezony, následující čerstvá zpráva veškerou radost ničí na padrť. Tři hráči Mountfieldu byli totiž během play off pozitivně testováni na přítomnost zakázané látky v těle. Problém sahá do dubnové semifinálové série s Vítkovicemi, přes které východočeský klub postoupil v posledním sedmém duelu. Ve finále svěřenci Tomáše Martince padli s Třincem.

Proti antidopingovým pravidlům se provinili útočníci Kevin Klíma (25), Martin Štohanzl (23) a obránce Graeme McCormack (32). Hráčům akutně hrozí zákaz profesionálního hraní, klub už zmíněnému triu pozastavil platné kontrakty a postavil je mimo tým.

K testování hráčů došlo 9. dubna po čtvrtém utkání s ostravským celkem na hradeckém stadionu. Hosté vyhráli 2:1, do velké míry díky výtečnému výkonu brankáře Lukáše Klimeše. Právě po něm byli testováni i tři náhodně vybraní hráči Mountfieldu. A všichni byli testováni pozitivně.

Podle dostupných informací zmínění hokejisté pozřeli doplněk stravy, na jehož obalu nebyla přítomnost zakázané látky napsána. „Tito tři hráči si vzali doplněk stravy z toho důvodu, že byli po těžké chřipce, bylo jim řečeno, že se tímto způsobem dostanou rychleji zpět do provozuschopného stavu,“ sdělil iSport.cz zdroj, podle nějž klubový lékař nebyl hráči o použití prostředku informován.

Mountfield HK se od konání hráčů distancoval. „Mountfield HK se zcela jednoznačně distancuje od podobných aktivit hráčů a užívání jakýchkoliv doplňků stravy s obsahem zakázané látky, byť šlo o nevědomé a neúmyslné porušení pravidel. Klub se proti takovému chování vymezuje, zároveň se na tomto prohřešku nijak vědomě ani nevědomě nepodílel,“ stojí v tiskové zprávě klubu.

V ní se dále píše:

„V rámci klubu, a to zejména A-mužstva, byli hráči pravidelně preventivně upozorňováni na nutnost důkladného prověření všech doplňků stravy v souvislosti se zakázanými látkami. Hráčská smlouva ukládá hráčům povinnost složení veškerých léků a doplňků stravy před jejich užíváním konzultovat s klubovým lékařem, což se pravidelně děje, v tomto případě se to však, z neznámého důvodu, nestalo. Došlo tak k individuálnímu porušení tohoto pravidla zmíněnými hráči.

Mountfield HK si uvědomuje společenskou odpovědnost vůči všem dospělým i dětem, a to zejména sportujícím. O to větší zklamání v souvislosti s touto informací zažívá. V návaznosti na toto dopingové zjištění Mountfield HK zintenzivňuje preventivní a osvětnou činnost, a to v rámci mládežnických kategorií, A-týmu i dotčených hráčů.

Zmíněné trojici hokejistů byla ihned pozastavena platnost hráčských smluv a do vyřešení případu byli vyřazeni z A-týmu. Vedení klubu s nimi však nadále zůstává v kontaktu v otázce dalšího postupu a osvětné činnosti.“

