MVP týmu, letec a autor gólových kuriozit. Kdo jsou hradečtí hříšníci?

Na hradecký hokej dopadla těžká rána poté, co vyšlo najevo, že tři hráči v dubnovém utkání play off s Vítkovicemi neprošli dopingovou kontrolou. Je prakticky jisté, že Kevina Klímu, Graemea McCormacka a Martina Štohanzla čeká zákaz činnosti, jen je otázkou jeho délka. Hráčům byly vedením klubu pozastaveny kontrakty, platné do konce příští sezony. O jaké hráče Hradec přichází?