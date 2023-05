Sparta staví tvrz. Přijde Kanaďan, Chlapík i posila, co minule neklapla

Během středy Sparta potvrdila deníkem Sport už dříve avizovaný odchod. Výstupní klauzuli pro zahraničí ve smlouvě aktivovat útočník David Tomášek. Odchází do švédského Färjestadu. Pražský klub pod novým šéfem sportovního úseku však pracuje na náhradě. Definitivně by měl klapnout návrat Filipa Chlapíka. Na cestě jsou taky dvě velká jména do obrany.

Se zveřejněním se čekalo na dobu po mistrovství světa. Už nějaký čas však bylo jasné, že útočník David Tomášek další sezonu v rudém dresu nepřidá. Byť měl ve Spartě kontrakt platný ještě na dva roky, využil výstupní klauzuli a odchází do ciziny. Plácnul si se švédským Färjestadem, klubem z města Karlstad.

„Beru zahraniční angažmá jako další velkou výzvu ve své kariéře. Se Spartou se loučím jenom v dobrém, klukům budu dál moc fandit a věřím, že se zase vrátím. Chtěl bych všem sparťanům poděkovat za dlouhodobou podporu,“ vzkázal Tomášek.

„Nechtěli jsme Davidovi bránit v tom, aby dál rozvíjel svou skvěle rozjetou kariéru. Využil klauzuli ve smlouvě a my mu samozřejmě přejeme hodně štěstí. Je to pro něj další krok. Doufáme, že se naše cesty jednou znovu protnou. My teď dotahujeme některé přestupy, bude jasno v nejbližších dnech,“ uvedl pro klubový web nový šéf sportovního úseku a člen představenstva Sparty Tomáš Divíšek.

O koho jde? Spolehlivé informace deníku Sport a iSport.cz mluví jasně. Tomáška nahradí Filip Chlapík, který ukončí kontrakt se švýcarským Ambri a vrátí se do známého prostředí. S manželkou očekávají narození druhého potomka a dali přednost návratu domů do Prahy.

Hotový je taky příchod kanadského obránce Aarona Irvinga. O sedmadvacetiletého beka měl klub zájem už letos před lednovou uzávěrkou přestupů. „S Aaronem jsme byli v kontaktu. Nakonec se ale rozhodl pro angažmá v Davosu. Nemůžeme se na něj zlobit,“ přiznal tehdy Petr Ton.

S Davosem nakonec Irving vypadl hned v prvním kole play off švýcarské ligy. Po sezoně Pražané jednání obnovili. Předtím válel obránce dva ročníky za Litvínov. V základní části zvládl kompletních 104 utkání, v nichž uhrál celkem 43 bodů (22+21). Klub stál rovněž o návrat Tomáše Pavelky, který už však dříve kývl na nabídku hradeckého Mountfieldu.

Náhradu podle všeho našla Sparta jinde. „Měl by být hotový příchod Vojtěcha Mozíka,“ říkají dva zdroje iSport.cz. V únoru minulého roku po olympiádě v Pekingu opustil Vladivostok a vydal se podruhé v kariéře do Švédska, kde působil doteď. Nosil dres Rögle.

O jeho příchodu do Sparty se mluvilo už před dvěma lety. Tehdy však jednání nedopadla. Sportovní ředitel Petr Ton dokonce popřel, že by jakýkoli vážnější kontakt započal. Sám Mozík pak jeho slova vyvracel.

„Normálně jsme jednali. S panem Jandačem (trenér) jsem vše řešil po telefonu, s panem Hlinkou (sportovní manažer) jsem mluvil osobně. Bohužel jsme se nedomluvili na podmínkách. Jednání normálně proběhla, úplně jsem nepochopil, proč se takhle vyjádřil. Trochu mě to překvapilo, nevyznělo to pro mé jméno moc dobře. Já nikde nevyhlašoval, že jdu do Sparty, to spíš média začala psát pár dní po konci v Brně, že tam mířím,“ rozpovídal se pak Mozík pro idnes.cz.

Napodruhé už by mělo angažmá třicetiletého beka klapnout. Pokud se tak skutečně stane, bude mít Sparta defenzivu mimořádně nabitou. Aktuálně v ní jsou reprezentanti z posledního mistrovství světa Michal Kempný a David Němeček. Kontrakt mají taky účastníci celkem sedmi šampionátů Michal Moravčík a Jakub Krejčík. K tomu přijdete Irvinga s Mozíkem a máte fantastickou šestku beků, přičemž tlačit na ně budou taky Michael Krutil, Ondřej Mikliš a Tomáš Tomek.

Sparta je navíc dál na přestupovém trhu aktivní. V zákulisí se mluví například o příchodu útočníka z finské nejvyšší soutěže.

