Špačka oťukává Dynamo. Varaďa se s ním sešel, je za tím víc? A co Kaut?

Dobří holubi se vracejí. I takové je motto pardubického klubu, které v posledních sezonách přivábilo z ciziny do extraligy například Tomáše Zohornu, Lukáše Radila či Roberta Kousala. A má zálusk na další kus. Tentokrát jde o Michaela Špačka. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz lidé z Dynama sondují, zda by kreativního centra nešlo získat z Ambri. Má to háček. Ve švýcarské lize běží reprezentantovi smlouva ještě na další ročník. Ale u Pardubic nikdy nevíte. Zvlášť když nový kouč šikovného praváka hodně chce…