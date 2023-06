Přijdou Oceláři o další eso? Střelce lanaří ruská KHL, Gernát podepsal

Slovenský reprezentant má v Třinci smlouvu i pro nadcházející sezonu. Dodrží ji? Zájem o něho má i Liberec, kde ligu dřív hrával. Nebo se chytí na laso z KHL? Těžko říct – kreativní útočník, který si s ničím moc neláme hlavu, dokáže být nečitelný a nepředvídatelný nejenom pro soupeřovy obránce na ledě.

Libor Hudáček nedávno pobouřil hokejovou komunitou sdílením videa se svým bratrem Júliem. Brankář kazašského týmu Barys Astana po zápase KHL v červeném plášti napodoboval Supermana a bavil fanoušky svými klasickými výstupy, jaké předváděl i v české, potažmo švédské lize. Do Ruska odešel po začátku ruské agrese na Ukrajině.

„O tom je sport, bavit lidi,“ napsal Libor Hudáček k videu. Z české i slovenské strany se na Oceláře během chvíle snesla bouře. Bude teď ruské fanoušky bavit lidi i mladší z Hudáčků? Ruskou KHL už hrál za Slovan Bratislava, (2012-15), Nižněkamsk (2020/21) a Dinamo Minsk (2020/21). Za 5 sezon tam odehrál 218 zápasů (45+58).

Pro Oceláře by to byla z hokejového hlediska rána. Hudáček patřil ke klíčovým oporám čtyřnásobných šampionů. V základní části si i přes pomalejší rozjezd připsal 32 bodů (20+12) ze 48 zápasů a v play off nasbíral 11 bodů (6+5) z 19 zápasů. Vstřelil „zlatý“ rozdílový gól v posledním finále proti Mountfieldu HK.

Třinec - Mountfield HK: Hudáček propasíroval puk za Machovského, zlatý gól! 2:1 Video se připravuje ...

Nebyla by to jediná výrazná ztráta týmu Zdeňka Motáka a Vladimíra Országha. Do Komety přestoupil zkušený lídr Tomáš Marcinko, do Českých Budějovic obránce Milan Doudera, do Vsetína střelec Erik Hrňa a do Olomouce útočník Aron Chmielewski. Končí také Lukáš Kaňák (Kometa), Samuel Buček (Nitra), Jan Zahradníček a Vladimír Roth. Navíc důrazného obránce Patrika Kocha z Vítkovic zlanařila Arizona.

Potvrzenými posilami zatím jsou obránci Tomáš Kundrátek z Brna a Richard Nedomlel z Liberce. Marcinka by měl časem nahradit centr Viliam Čacho z Trenčína, přichází také Kamil Walega z Liptovského Mikuláše.

Velký zájem měli Oceláře o svého bývalého beka Martina Gernáta, který klubu pomohl ke dvěma titulům. Jenže ten zamíří ze švýcarského Lausanne do ruské KHL. Potvrdily se u něj spekulace, které vyskočily těsně před mistrovstvím světa.

Uvažovaný kapitán Slovenska na šampionát nejel oficiálně kvůli zranění. Ze sestavy vypadnul těsně před odletem. Mluvilo se spíš o tom, že se „provalily“ jeho námluvy s Jaroslvavlí. Ty jsou teď potvrzeny. Gernát podepsal s Jaroslavlí roční kontrakt.