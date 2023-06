Frodl o konci v Dynamu a příchodu do Varů: Uzrálo ve mně, že chci chytat

Pořád u něj máte pocit, že jeho vrchol nepřišel. Dominik Frodl odešel z Pardubic proto, že v bráně bylo prostě plno a on nechtěl zakrnět. Ve 27 letech toho má pořád dost před sebou. Takže? Dynamo ho nakonec poslalo do Karlových Varů, kde podepsal novou smlouvu na další tři roky. „Motaly se tam asi čtyři týmy,“ popisuje jednání o odchodu z Pardubic. V minulé sezoně odchytal jen 12 zápasů. Hlavní podíl na tom má jeho současný spoluhráč Lukáš Pulpán. Zavařil mu.

Jeho nákup je dalším důkazem, že Karlovy Vary chtějí vyrůst. Chuďas, kterého chválíte, že dobře bruslí, ale nic extra z toho? Bývávalo. Energie postupně buší tým, aby z ní šel větší respekt. Daří se. Dominik Frodl by měl být stabilní jedničkou, v extralize pořád platí za silně nadstandardní značku. Klub mu taky na jaře ušil na míru představovačku posil. Frodo do akce!

Pamatuji si správně, že vám Lukáš Pulpán minulou sezonu zrušil paradoxně zápas s Karlovými Vary?

„Bylo to tak. Běžela asi pátá sekunda zápasu, Vary vyhrály buly, Pupík (Lukáš Pulpán) chtěl puk nastřelit do pásma a ulítlo mu to k nám na střídačku. Já si kryl obličej a skončil jsem se zlomenou rukou.“

S nadsázkou, Vary si vás vystřelily jak na pouti?

„Jo, pan trenér Bruk mi hned říkal, že je vlastně rád, že mi zlomili ruku. Jinak bych tady nebyl.“ (usměje se)

Stihl jste novým spoluhráčům už poděkovat, že vás vyškrtli ze sezony?

„Pupíkovi jsem volal, hráli jsme spolu v Plzni, známe se. Asi po dvou týdnech jsem se ho ptal, co dělá, jestli má volno. Říkal, že on má, ale kluci ne... Divný. Tak se ho ptám, jestli proto, že je starej. A kdepak, hned mi oznámil, že si urval koleno. Tak mu říkám, že karma.“ (usměje se)

Vypadalo to, že Karlovy Vary si váš příchod užily. Postavily jarní kampaň s posilami na Pánovi prstenů a Frodovi. Vycházel jste z toho jako hlavní hrdina. Líbilo se?

„Jasně, super! Myslím, že i z toho bylo znát, jak mi věří, a když to řeknu možná blbě, chtějí ze mě udělat jednoho z lídrů týmu. Zatím je to tady moc fajn, lidi jsou skvělí. Nemyslím jen kluky v týmu, ale i všichni kolem mužstva, trenéři. Ještě jsem nenašel negativní věc.“

Karlovy Vary působí jako klub, který se nadechuje, udržely Černocha s Beránkem, klub chce růst. Působí organizace takhle i na vás?