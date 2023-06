Krajíček o Varaďovi: Profesionalita jako v NHL, ten člověk hokejem dýchá

Co mohou čekat od Václava Varadi v Pardubicích? Profesionalitu, striktní dodržovaní pravidel a maximální nasazení v každém momentu. Alespoň tak to vidí bývalý elitní obránce Lukáš Krajíček (40), který Varaďu zažil jako soupeře, spoluhráče i trenéra.

Extraligový titul vybojoval Lukáš Krajíček v Třinci s Václavem Varaďou v hokejové výstroji na ledě i v obleku na střídačce. Byl u jeho trenérských začátků, a navíc může srovnávat s trendy, které zažil v NHL i ruské KHL.

Co se vám vybaví ve vzpomínkách na Varaďovy trenérské začátky z roku 2017?

„Hladovost. Pokora. Absolutní profesionalismus každý den. Začínal, poprvé byl jednička trenér. Ten člověk hokejem dýchá, žije ve dne v noci. Nejdůležitější věc je pro něj vyhrávat. Jakýmkoliv způsobem. To si vybavuji nejvíc. Takovou profesionalitu jsem zažil v NHL, snaží se pracovat podobným stylem.“

V čem konkrétně?

„Tréninky byly krátké, intenzivní. Pokaždé chtěl z každého kluka vymačkat maximum. Řeší jakýkoliv detail, ať už na tréninku, pak i v zápase. U videa uměl kluky dostat pod tlak. Všechny. Když se nedaří, nebojí se posadit kohokoliv, i třeba nejlepšího hráče, aby mu dal najevo, že něco nefunguje a měl by to změnit. Tvrdý trenér. Dá se s ním mluvit o čemkoliv, ale hráče si moc k tělu nepřipouští. Trenér je šéf a všechno jde za ním. Úspěch i neúspěch. Umí být lidský, ale i tvrdý. Samozřejmě, i v Pardubicích bude mít pár starších kluků a lídrů, se kterými bude mluvit víc, ale snaží se to dělat po svém.“

Zaznamenal jste nějakou extra věc? U které byste si řekl – typická „vencovina“?

„Kluci, co nehráli, dostávali extrémní dávky navíc. Pořád se pracovalo na herních věcech, aby mohli v případě potřeby zaskočit. A vše na sto procent! V Třinci jsme se kolikrát řezali, když se hrálo dva na dva nebo tři na tři. Krosčeky, pomalu bitky, každý chtěl vyhrát. Bylo to vyhecované, protože to Venca chtěl a líbilo se mu to. Víme, jaký byl hráč. A tohle přenášel do tréninků i zápasů.“

Ne každý to skousne, jak udržet kabinu celý rok v pohodě?

„Je to o hráčích. Když máte kluky, co chtějí opravdu vyhrávat jako Martin Růžička, Martin Adamský nebo Jirka Polanský... A když byl problém, šatna se zavřela, vyříkali jsme si to mezi sebou, pak se něco řeklo Vencovi a on si řekl svoje. Jak jsem říkal – umí ukázat na chyby všech, neřeší, kdo je kdo. Sezona je dlouhá a projet ji celou jako po másle ani nejde, nějaké problémy vždycky přijdou. Pak záleží na kabině a na tom, jak je trenér schopný vše ukočírovat. Kdy a kde povolit, kdy a kde přitáhnout. Tohle Venca vždycky uměl.“

Měl jasně daná pravidla?

„Stoprocentně. Všichni jsme věděli, že musíme být nalajnovaní. Čas na video, tréninky, posilovna, kondičák... Se staršími je schopný se domluvit, ale musíte odvádět práci v zápasech, to je nejdůležitější. V dodržování pravidel je nekompromisní, aby se nenabourala disciplína ani vztahy.“

Varaďa s oblibou říká – jaký trenér, takoví hráči. Sedí to u něj?

„Ano. Pokud mu do týmu přijde někdo, kdo mu nesedí, umí mu to dát najevo, hrát nebude. Nebo když se mu něco nelíbí.“

Ví se o něm, že chce mít pod palcem vše, je to tak?

„Chce a v Třinci také v podstatě měl. Pro Pardubice jen dobře, že tam Venca jde. Budou mít výborný tým, silnější než minule. Nebude jednoduché ukočírovat celou sezonu, kluci musí v prvé řadě pochopit, za čím jdou. A naučit se vyhrávat. I Venca se to musel naučit, protože první rok nám to nevyšlo, prohráli jsme ve finále s Kometou. Pak trochu změnil styl našeho hokeje, víc se začalo bránit a přišla i vítězství. Hráči musí systému důvěřovat. Když ho plní a mají kvalitu, musí to fungovat.“

Profesionalitu nevyžaduje jen od hráčů, ale i od všech lidí v klubu. Souhlasí?

„Stoprocentně. Maximální profesionalitu. Chce prostě vyhrávat, to je Venca. Nespokojí se s druhým místem. Není jednoduché přijít do nového prostředí a hned vyhrát, ale on je tak silná osobnost, že se s tím popere. Pokud kluci budou chtít a budou mít i trochu štěstí na to, že se jim budou vyhýbat zranění, mají velkou šanci.“

