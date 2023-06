Pardubice dřely v Harrachově. Kteří hráči potřebují v nové sezoně přidat?

Do hor Pardubice odjely nabírat kondici, jak jinak. V létě hokejové týmy nevyrážejí do kopců obdivovat výhledy. „Chtěli jsme pracovat na kondici a vidět, jakou mají hráči morálku. Celý program v horách byl hodně náročný, dál jsme pracovali na fyzičce. A bolelo to. Když hrajete zápas, bolí to rovněž, musíte se přes to přenést, jít za hranici. Na soustředění jste přes ni šli taky,“ rozebíral dřinu asistent Marek Zadina.

Kromě práce měli hráči s novým trenérem taky pohovory, ve čtvrtek si sedli a slyšeli, co od nich Václav Varaďa čeká, jak se mu zatím líbí jejich pracovní úsilí. Kouč si vyslechl i jejich postřehy. Podle zpráv vykazoval na soustředění velmi dobré výsledky Ondřej Rohlík. Shodou okolností patří mezi skupinu hráčů, která potřebuje zaujmout.

Měl velmi dobrý závěr sezony 2021/2022. Jenže minulou sezonu poznamenaly zdravotní trable. Nakonec v extralize odehrál jen deset zápasů (0+1). K 15 utkáním nastoupil na farmě (3+3). Jenže problém je, že podle dat patřil i ve své na oko průlomové sezoně 2021/22 mezi nejhorší útočníky extraligy hlavně v ofenzivní fázi.

V play off pak ukázal potenciál, když hrál zásadní roli při postupu z předkola přes Karlovy Vary. Ale aby se dál posouval, musí být hlavně fit. Zlepšení ukázal v závěru, jen tělo bylo proti, aby opravdu ukázal, zda našlápl k výkonnostnímu progresu. Kondičně nachystaný teď evidentně je, což je dobrý signál. V posledním ročníku měl i pech, protože ho plánovali sledovat skauti klubů NHL. Ne, že by ve vzduchu visela smlouva, ale zaujala jeho rychlost. Prý kdyby nabral svalovou hmotu, dokázal stabilizovat výkony z jara 2022, mohl se stát zajímavým borcem.

Zklamáním je zatím rozvoj Michala Hrádka. Jedenadvacetiletý obránce hraje za Dynamo už třetí sezonu, poslední měl nejlepší. Jenže pořád ne dost, aby si vybojoval stabilní pozici. V týmu, který chce hrát o titul, mu těžko budete tolerovat velké množství chyb. Do obrany hořel, k tomu nevypadal ani zrovna nejlépe ve výstupech s pukem z vlastní defenzivní třetiny. Je tipem hráče, kterému by v téhle fázi kariéry pomohlo hostování v nějakém slabším klubu, kde by dostal větší porci minut a mohl se pod dobrým vedením rozvinout.

Ze zkušených hráčů potřebuje výkonnost výrazně zlepšit Matej Paulovič. První dvě sezony v Pardubicích? Velmi nadstandardní. V posledním ročníku se ukázal jen jako hráč do slotu, v mezihře Dynamu moc platný nebyl. Vidíte v něm útočníka, který potřebuje v první řadě servis od ostatních, pak je užitečný. Pokud ho spoluhráči nedostanou do pozice, vepředu sám moc nepřinesl.

Podle informací iSport.cz loví Václav Varaďa praváka do sestavy a tohle může být důvod. Z útočníků drží hůl napravo pouze Paulovič, Robert Říčka, Tomáš Hyka a Adam Musil. Pokud potřebujete hráče na přesilovku a chcete ji hrát se střelcem v levém kruhu, aby mohl pálit po ruce? Musil takovým typem není. Hyka s Říčkou se mohou sejít v jedné formaci a pak už zbýval právě Paulovič. Z ofenzivní TOP 9 útočníků Dynama vykazoval za minulou sezonu nejslabší hodnoty. Jestli nezlepší mezihru, tak se v takové konkurenci prosadí těžko.

Otazníkem pak je, s jakou rolí se počítá pro kapitána Patrika Poulíčka. Na jednu stranu řeknete, že poslední sezonu odehrál tak, jak se čekalo. Jde o klasického bojovníka, který si směrem dozadu vždycky odvede svoje. Navíc do čísel nikdy nesvážete jeho leadership. Díky své práci mimo led může být platnější, než ukazují data.

Pokud budete počítat, že ve středu útoku nastoupí Lukáš Sedlák, Tomáš Zohorna a Adam Musil, tak kvalitní defenzivní práce Poulíčka udrží ve čtvrté formaci. Otázkou ovšem je, zda Václav Varaďa nebude chtít i od spodní šestky útočníků zkrátka víc než „jen“ nasazení. Protože kdyby kapitán propadal v obraně, nemá už podle dat moc co nabídnout.

Problémem Patrika Poulíčka taky je, že na svoji pozici dělá poměrně dost faulů a potřebuje zlepšit rozehrávku z obranného pásma. Ovšem tady platí to samé, co u Rohlíka. Pokud se dokáže perfektně kondičně připravit, může fyzička znamenat na startu sezony rampu vzhůru.

Podle informací deníku Sport zatím v testech patří k nejsilnějším hráčům Pardubic bratři Musilové a kompletní trio, které dorazilo z Čeljabinsku (Will, Sedlák, Hyka). „Jo, bolí to tady. Ale víte, do čeho jdete. Proto tady taky jsme,“ hlásil ze soustředění prostřednictvím klubové televize Tomáš Hyka. Sám má individuální tréninkový program, už víc než pět let pracuje s kondičním trenérem Michalem Břetenářem.

Na soustředění ale přijel jako další hráči, kteří mají vlastní plán. Varaďa chtěl, ať všichni fungují pohromadě, dřou spolu. Vlastně i spolu nadávají. Hromadná bolest posiluje. „Víme, jaký je Venca trenér. Výsledky měl skvělé, na spolupráci se těším,“ dodal Hyka.

Možná už brzy se rozhodne, jestli Dynamo bude pokračovat dál v současném složení, nebo se kádr začne upravovat. Nový kouč chtěl všechny hráče poznat, nedělat unáhlené kroky. Ve hře je stále Martin Kaut, pravák. U něj záleží, jestli podepíše po otevření trhu s volnými hráči NHL někde smlouvu.

