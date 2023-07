Kaše o zraněních a návratu: Brácha je hlavní důvod. Končit jsem nechtěl

Extrémní teploty posledních dní v Litvínově zapálily rozbušku třaskavé nálože. Do extraligy se po osmi letech za oceánem vrací Ondřej Kaše! Skvěle rozjetou kariéru útočníka několikrát zastavilo zranění hlavy. Doma se chce znovu nastartovat. „Do Litvínova se strašně těším. Chci si dokázat, že na to pořád mám. Ještě nedávno všechno směřovalo k tomu, že končím,“ přiznává otevřeně v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Dres Vervy oblékne spolu s bratrem Davidem, kterého vedení Severočechů zlákalo ze Sparty.

Jak se zrodil váš přestup do Litvínova?

„Minulá sezona dopadla, jak dopadla. Měl jsem zdravotní potíže, které mi zabránily naskočit. S doktory jsem měl plán, který směřoval návrat k novému ročníku. Shodou okolností svou budoucnost řešil i brácha. Řekli jsme si, že bychom si moc chtěli zahrát spolu. Oba jsme se tak domluvili s Litvínovem, který byl ve finále jasná volba. S nikým jiným jsem ani nejednal.“

Registroval jste zájem o vaše služby z klubů NHL?

„Nechtěl jsem to ani slyšet, nic jiného jsem opravdu neřešil. Řekl jsem si, že se chci vrátit do Česka, že chci hrát za Litvínov. Nic jiného mě nezajímalo. Další kluby v extralize, Švýcarsko nebo NHL? Vůbec. Nehrálo to roli.“