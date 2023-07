TOP bratrské dvojice v extralize: mistři, zlatí obránci i synové legend

V současnosti členové zřejmě nejznámějšího českého rodinného klanu. Z Havlíčkova Brodu vyrazili za velkým hokejem tři bratři – Tomáš (35), Hynek (32) a Radim (27) Zohornové. Velký sen zahrát si v jednom dresu si splnili před čtyřmi lety v národním týmu, v extralize se ale všichni na stejné adrese ještě nesešli. Prostřednímu a nejmladšímu ze sourozenců se ovšem povedlo společně udělat nesmazatelnou stopu v brněnské Kometě. V letech 2017 a 2018 byli součástí vítězného kolosu bosse Libora Zábranského, který vybojoval Masarykův pohár dvakrát v řadě. Hynka vynesl týmový úspěch k zahraniční misi v Evropě, Radima po následném přesunu do Mladé Boleslavi katapultoval až do NHL, kde momentálně v Pittsburghu bojuje o místo.

Potomci legendárního Františka Kaberleho staršího a jedni z nejlepších obránců zlaté generace se během úspěšných kariér setkávali především v reprezentaci. Každopádně měli možnost se dvakrát bok po boku prohánět i na českých hřištích. Barvy mateřského Kladna František Kaberle mladší a Tomáš Kaberle společně oblékali krátce již v sezoně 1994-95, kdy mladší z bratrů dostal poprvé šanci v kladenském áčku. Starší sourozenec následně vyrazil do Švédska a pak i do NHL, kde se s Tomášem později potkávali jako soupeři. Čeští fanoušci mohli pozdější vítěze Stanley Cupu spolu podruhé vidět až po deseti letech během výlukové sezony opět v Kladně. Ročník tehdy vynikající zadáci zakončili se zlatými medailemi na krku z šampionátu ve Vídni.

David a Adam Musilové

obránce a útočník

společně v extralize: Pardubice 2022-?

společné úspěchy: vítězové základní části Tipsport extraligy 2022-23, bronz z extraligy 2023, účast na MS 2021

Byť se oba narodili v Kanadě, v žilách jim proudí česká krev a bohatá historie tuzemského hokeje. Synové někdejšího vynikajícího obránce Františka Musila a vnuci legendárního hokejisty Jaroslava Holíka si po neúspěšném boji o NHL postupně našli cestu do země svých otců. David Musil (30) zamířil do Třince, se kterým se třikrát radoval z mistrovského titulu. O čtyři roky mladší Adam Musil se ze zámoří vydal do Liberce. Společně hrají v Česku teprve od minulého ročníku, kdy se stali součástí mašiny z Pardubic. Suverény základní části až v sedmém zápase semifinále play off zastavili Oceláři. Nyní už se ale naplno připravují na start další sezony, ve kterém touží společně získat Pohár Tomáše G. Masaryka.