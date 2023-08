Varaďa úřaduje, Pardubice propouštět nebudou. Uloví v zimě další eso?

Nejvíc posílíte, když toho moc neuděláte. Pokud víte, že jste postavili extrémně silný tým, tak nemá cenu s ním neustále kvedlat, potřebujete vyladit detaily. Pardubice se pro tuhle linku rozhodly. Co se týká kádru, dorazil Martin Kaut, jediný hráč a jediné nové výrazné jméno. Na dění v posledních letech je to bída, nuda, nečekaný klid. Ale to neznamená, že by majitel Petr Dědek spal a soustředil se jen na golf. V zákulisí se debatuje, že se určitě zapojí do zimního lákání Davida Krejčího.

Co se týká kádru Dynama, žádný velký pohyb v plánu být nemá. Ať jde o přesuny směrem ven, nebo dovnitř. Pokud by se na trhu objevilo velké jméno, je jedno jestli v útoku nebo v obraně a zapadalo by do systému, Pardubice se ozvou. Ale spíš by opravdu muselo jít o situaci, že je někde volný hráč na úrovni národního týmu. Primárně klub na lovu není. Tahle éra skončila.

Když vypadly Pardubice v sedmém zápase semifinále proti Třinci, útočník Lukáš Sedlák analyzoval situaci věcně. I když bylo pár minut po velkém zklamání, dovedl stav vidět s nadhledem: „Byl jsem u toho, když Tampa v roce 2019 vypadla v prvním kole Stanley Cupu.“ Tehdy hrál za Columbus a podceňovaná sestava kolos vystrčila z play off. Byl to šok. Jenže tehdy se Lightning teprve dávali dohromady.

Co se dělo dál, je známá story. Dvakrát za sebou Tampa vyhrála pohár, v roce 2022 se dostala do finále. Nedělala velké změny, nepřekopala jádro, nevodila nové lídry. „Prostě to tak někdy je. Máte hrozně těžké dát dohromady dvacet hráčů a hned vyhrát,“ zamyslel se Sedlák.

Vlastně tím říkal: Pardubice mají sílu, ale chce to trpělivost, ať si všechno sedne.

Stalo se. Jediný a podstatný rozdíl tedy spočívá v tom, že Tampa tehdy vyjádřila plnou podporu pro trenéra Jona Coopera, majitel Petr Dědek hned po vyřazení rozhodl, že kouče je třeba vyměnit. Radima Rulíka odvolal a místo něj přivedl Václava Varaďu.

Martin Kaut je zajímavé doplnění, ale nejde o hráče, kvůli kterému se všechno překope. Má velké možnosti a i on sám se potřebuje zvednout, vyskočit zpátky na úroveň NHL. Dá se čekat, že by se měl objevit vedle Lukáše Sedláka s Tomášem Hykou, tedy v pracovní četě, kde když dobře pracujete, skáčou rychle body a roste sebevědomí.

Pardubice mají na extraligové poměry velmi nákladný kádr. Třetí formace by klidně v půlce extraligy mohla být první. Když je tým zdravý, nevidíte nikdy díry. Takže se i čekalo, že až Varaďa pozná možnosti hráčů, dá pokyn k odchodům. Ale podle zdrojů iSport.cz by nic takového nastat nemělo. Široký kádr zůstane pohromadě kvůli velké zátěži, kterou klub plánuje.

To v rozhovoru, který klub rozeslal médiím, potvrdil i Varaďa: „Máte výpadky formy, přicházejí zranění. Konkurenční prostředí je taky důležité, pro nás trenéry je fantastické, že můžeme reagovat. Tohle je pro nás optimální prostředí.“ Pardubice mají takové možnosti, že Varaďovi tenhle luxus dopřejí.

Liga mistrů nemá být jen nějaká letní sranda, ale Pardubice chtějí postoupit a pak dál pokračovat v play off. Když se jim bude dařit, tak to znamená minimálně deset ostrých zápasů navíc. Přihlášku na zimní Spengler Cup taky klub nepodával kvůli sáňkování. „Nalajnovat to nejde, ale věřím, že budeme chtít vyhrát každý zápas. Jen jasně, ve sportu to nenalajnujete,“ přidal Varaďa. Program první půlky sezony tak má být hodně nabitý a od ledna se zase utahují v extralize šrouby směrem k play off. Takže žádné propouštění nemá být ve hře.

Přijde v zimě hvězdná posila?

Mluví se ale o jednom výrazném příchodu, který by přesně pasoval do potřeb Dynama i stylu, jak majitel Petr Dědek přistupuje ke svému klubu.

David Krejčí kariéru oficiálně neuzavřel, nechal si pootevřená vrátka směrem k mistrovství světa v Praze. Aby si na něm zahrál, musí někde hrát. Ale jeho tělo se nepotřebuje nikde mlátit od září, bohatě stačí, kdyby někde naskočil na přelomu prosince a ledna. Pokud sám bude cítit, že chce hrát, nabídky se pohrnou.

A Pardubice mu ji dají taky. Jednak by Dědek rád měl hvězdy Krejčího formátu ve své sestavě. Druhou věcí je, že střední útočník i po pár měsících odpočinku dodá každému týmu velkou sílu. Samozřejmě by ho znovu ve svém středu měla ráda Olomouc. Ale pokud by ikona Bostonu chtěla kariéru ukončit na MS v Praze, tak už by nešlo o někdejší misi, ať jsou děti u prarodičů a poznají, kde táta vyrůstal. Tentokrát by šlo vyloženě o hokej. Takže až by se ozval Třinec, Pardubice nebo Švýcarsko, Olomouc by těžko konkurovala. Nešlo by o peníze, spíš o režim a prostředí, kde budete hrát těžké zápasy a nachystáte se na MS.

K tomu je potřeba říct, že Petr Dědek dovede být jako majitel, velmi přesvědčivý. Když nějakého hráče chce, málokdy se stane, že by odešel jinam. Tím pádem existuje varianta, že od zimy uvidíte ještě silnější Pardubice, než vidíte teď. Záleží, jestli David Krejčí najde chuť pokračovat, teď podle informací iSport.cz žádné nabídky neřeší.

V případě, že by si s Petrem Dědkem plácl, opakoval by se scénář z prosince 2022. Tam klub posílil Lukáš Sedlák a následně s celou skupinou, která do klubu přišla z Čeljabinsku (Roman Will a Tomáš Hyka) podepsal smlouvu až do roku 2028.

Varaďa úřaduje v klubu přesně stylem, jaký jste čekali. Všechno má pod kontrolou, o všem chce vědět. Názorově si s majitelem klubu sedl, fungují ve vzájemné kooperaci, což je důležitý aspekt. Do stylu úspěšného kouče přesně sedí i současný režim, že od neděle tým trénuje a Varaďa k němu nikoho zatím nepustil. Má svá pravidla. Médiím otevře dveře až příští týden, teď chtěl klid.

Letní přípravu si kouč pochvaloval: „Nějaký adaptační proces na nový přístup, určitý svěží vánek, potřeba byl. Ale hráči se s tím popasovali dobře. Pracovali jsme v dvoufázových blocích a bylo to velmi náročné.“

Během léta měl několik debat s novými svěřenci, s každým vedl individuální pohovory: „Chtěl jsem hráče víc poznat. Znal jsem je přeci spíš jako soupeř, chystal jsem dřív svůj tým na ně. Byly to příjemné pohovory, kde jsme i hráčům nastínili, co od nich očekáváme, jak bychom si představovali, jak by mělo fungovat jejich nastavení.“ Taky tady podle něj vše dopadlo dobře: „Neviděl jsem u nich žádnou obavu, bylo to příjemné, řekl bych.“

Hlavní favorit extraligy nabírá tréninkové obrátky na ledě. Teď se začnou ladit formace, souhra a sestava.

