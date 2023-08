Pardubice zdražily vstupné o třetinu, přesto trhly rekord. Dědek ví proč

Co je na tom nejzajímavější? Dynamo oproti loňsku zdražilo vstupné zhruba o třetinu, přesto nalákalo nejvíc věrných příznivců v historii. „Máme rekordní čísla, která doposud nebyla. Je na tom vidět spokojenost lidí s tím, jak hokej v Pardubicích děláme. Fanoušci na nás chodili a dál chtějí chodit v ještě větším počtu, za což jsem hrozně rád a děkuji jim za to,“ vzkazuje majitel Petr Dědek.

Ještě docela nedávno Pardubicím vážně hrozil sestup do první ligy, před třemi roky se ocitlo velmi blízko sesunu o patro níž. Velké investice do posílení kádru na poslední chvíli však přinesly záchranu a postupně se věci daly do pohybu.

Dědkův razantní nástup postupně vystřelil klub do horních pater, do Dynama směřují i výrazné tváře českého hokeje. Nejde přitom jen o hráče, nýbrž i o trenéry. „Pro fanoušky děláme maximum, snažíme se veškeré služby zlepšovat. Což potvrzuje, že u nás zůstaly i hvězdy, jako jsou Lukáš Sedlák, Roman Will, Tomáš Hyka, vrátil se Martin Kaut. Jsem si jistý, že se příznivci těší i na Václava Varaďu a že i jeho příchod k nám se promítl do rekordního prodeje permanentek,“ nepochybuje Dědek.

Na ta nejlepší místa věrní zákazníci zaplatili 11500 korun (26 utkání základní části), permice do sektoru na stání a na sezení s nejméně příjemným výhledem přišla na 4100. Jako bonus majitelé stálých vstupenek získali slevu 10 procent na nákup klubového zboží a 20 procent slevu z ceny lístku na Ligu mistrů. Navíc jim je garantováno přednostní právo na nákup vstupenek pro play off.

„Halu máme nyní plnou zhruba z šedesáti procent,“ zmiňuje mluvčí Dynama Jan Mroviec údaj spojený s kapacitou enteria areny pro 10194 míst.

Na sociálních sítích se v minulých dnech vyskytl údaj přes 7 tisíc prodaných permanentek, není však pravdivý. „Dotyčný fanoušek na to číslo přišel odpočtem zbývajících míst v našem ticketingovém systému, realita je však taková, že klub blokuje místa pro významné partnery či hosty, dále pro hráče A týmu, jsou tam i další požadavky například v sektoru hostů a podobně,“ vysvětluje Mroviec.

Prodej permanentek skončil minutu před pondělní půlnocí. „Překonali jsme loňský rekord o několik stovek udaných permanentek, ačkoli jsme vstupné zdražili zhruba o třetinu. K nasazení nových cen jsme se rozhodli po interních diskuzích v klubu na základě obrovského zájmu fanoušků na konci základní části, kdy jsme měli téměř vyprodáno a během play off vždy vyprodáno,“ pokračuje mluvčí.

V Pardubicích po oslavách 100 let od zrodu klubu v nové sezoně znovu zašturmují za mistrovským titulem. Tedy za metou, která na jaře neklapla. V zádech budou mít znovu početnou armádu podporovatelů v červenobílém. „Dobrá jsou i čísla z prodeje merchandisingu. Zkrátka se děje to, co jsme slibovali lidem při našem nástupu. A sice, že oprášíme značku Dynama Pardubic. Měli jsme nádhernou oslavu 100 let, vyhráli jsme základní část, sezonu zakončili bronzovou medailí. Budeme nyní hrát Ligu mistrů i Spengler Cup. Sezona bude maximálně nadupaná,“ uzavírá klubový vlastník Petr Dědek.

Pardubice tak podle všeho budou opět patřit k nejnavštěvovanějším hokejovým stánkům v Evropě jako v minulé sezoně.

Žebříček průměrné návštěvnosti evropských klubů v sezoně 2022/23 1. SC Bern (NL) 14750 (87 % kapacity)

2. Kolín nad Rýnem (DEL) 13901 (75 %)

3. Avangard Omsk (KHL) 11527 (96 %)

4. Curych (NL) 11459 (95,5 %)

5. Eisbären Berlín (DEL) 11278 (66 %)

6. Petrohrad (KHL) 10969 (89 %)

7. Sparta Praha 10837 (60 %)

8. Adler Mannheim (DEL) 10225 (75 %)

9. Frölunda (SHL) 9908 (82 %)

10. Dynamo Pardubice 9047 (89 %)

11. Fribourg-Gottéron (NL) 8922 (99 %)

12. Dinamo Minsk (KHL) 8613 (56 %)

13. Ilves Tampere (LIIGA) 8216 (65%)

14. Tappara Tampere (LIIGA) 7646 60 %

15. Düsseldorf (DEL) 7615 (58 %)

16. Ak Bars Kazaň (KHL) 7311 (82 %)

17. Färjestad (SHL) 7296 (88,5 %)

18. IFK Helsinky (LIIGA) 7104 (87 %)

19. Lausanne (NL) 7099 (74 %)

20. Zug (NL) 6975 (97 %) … 22. Vítkovice 6759

29. Kometa Brno 6148

40. Motor Č. Budějovice 5722

47. Bílí Tygři Liberec 5327

59. Rytíři Kladno 4843

66. Olomouc 4559

68. Oceláři Třinec 4371

69. Škoda Plzeň 4314

73. Mladá Boleslav 4180

74. Mountfield Hradec Kr. 4168

76. Energie Karlovy Vary 4103

87. Verva Litvínov 3764

