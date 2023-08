Dárky pro fans Komety: pět gólů a čtyři pětky. Máme super partu, těší Cingela

Kdyby dnes startovala extraliga, Kometa do ní nejspíš půjde v sestavě, v níž ve čtvrtek večer složila Motor České Budějovice (5:2). Trenér Patrik Martinec poprvé v přípravě postavil brankářskou jedničku Dominika Furcha, čtyři útoky, sedm beků a všechna esa. „Fanoušci si to zasloužili,“ sdělil kouč Patrik Martinec. Mimo sestavu zůstali bek Zahradníček a útočníci Okál, Kratochvíl či Zembol.

Venku proti Třebíči (2:1 po náj.) a Olomouci (3:6) se jelo hlavně na kondici, hráči se měli pořádně vyšťavit. V domácí hale už se chtělo Brno vytáhnout i výsledkově, potěšit diváky. Lajny byly nastavené tak, jak by mohly rozjet sezonu. Čili americký střelec Steve Moses vedle Petra Holíka a rychlík Jakub Flek s hřmotným a také gólovým centrem Tomášem Marcinkem. K tomu kapitán Martin Zaťovič ve čtvrté „checking line“, ovšem na přesilovce.

V početních výhodách trenéři testovali vždy dva obránce na modré, což se v předchozím ročníku moc nenosilo. Kometa hrála na čtyři forvardy, občas i na pět. Po příchodech Gazdy, Kaňáka a Lintuniemiho však může jet „klasiku“. Ale taky nemusí. Ještě skoro měsíc bude trvat fáze testování, hledání nejefektivnějších variant. „Zatím jsme přesilovky nijak netrénovali, na to je spousta času. Teď na ně chodily tři pětky, podle toho, na kterou to vyšlo,“ vysvětlil Martinec. „Žádné speciální týmy ještě nemáme,“ upřesnil. Venku prý bude dál využívat užší rotaci kádru.

Hodně se sází na dvojičku Petr Holík-Steve Moses. První gólovou souhru si může odškrtnout. Ve třetí třetině Američan skvěle nabil svému centrovi, který se trefil mimo Strmeňův dosah. Vzápětí si role vyměnili, posila z Hämeenlinny však pálila nad. Tohle spojení má potenciál.

„Věřím, že chemie Holík-Moses bude fungovat,“ doufal kouč, jenž potřebuje najít k ofenzivním démonům vhodné levaso. Schopné ve hře dopředu a zejména dozadu. Od začátku přípravy to zkouší v elitní formaci novic Lukáš Cingel z Mountfieldu HK. „Pořád se o tom bavíme, snažíme si vyhovět. Nikdy jsme spolu nehráli. Snažíme se zjistit, co ten druhý potřebuje. Den ode dne je to lepší a lepší,“ vylíčil jednatřicetiletý Slovák. „Ti dva k sobě potřebují zodpovědnější levé křídlo, které bude víc bránit. Kluka, který je do kombinace a zároveň na černou práci. Prostě to za ně musí odbránit,“ dodal Martinec.

Čtyřiatřicetiletý Moses je ryzí snajpr a schopný bruslař, který umí i nahrát. Palba puků na bránu, to je jeho hokejový eden. „Střílí oprávněně, má super střelu. Snažíme se mu ty pozice vypracovat,“ potvrdil Cingel. Na kouče zkušený Američan ihned zapůsobil. „Tyhle kluky, co nepustí kostičku, mám rád,“ přiznal Martinec. „V každém okamžiku je vidět, jak strašně chce dát gól. Věřím, že ho lidé budou kvůli tomu milovat,“ věřil.

Komunikace s parťáky v útoku probíhá v angličtině. „O politice si asi nepromluvíme, ale hokejovou angličtinu umím. Pokecáme i o rodině, trošku jsem mu pomáhal se školkou,“ informoval Cingel.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE